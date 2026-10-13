Wielki sojusz miliarderów. Co planują Michał Sołowow i Piotr Żak?

To jedna z najważniejszych informacji dla polskiej gospodarki w ostatnich latach. Najbogatszy Polak Michał Sołowow, łączy siły z imperium energetycznym, na czele którego stoi teraz Piotr Żak, syn Zygmunta Solorza. Chodzi o ogromną inwestycję w przyszłość polskiej energetyki - donosi Business Insider.

Firmy kontrolowane przez Michała Sołowowa i Piotra Żaka podpisały umowę o współpracy, której celem jest budowa sześciu małych reaktorów jądrowych w Polsce. Konkretnie, kontrolowana przez Sołowowa spółka SGE oraz energetyczny gigant ZE PAK, kierowany przez Piotra Żaka, powołają do życia nową, wspólną firmę. Jej zadanie będzie proste, choć niezwykle ambitne: wybudować nowoczesną elektrownię jądrową w Pątnowie.

Plan zakłada postawienie sześciu reaktorów typu SMR (małych reaktorów modułowych) w technologii BWRX-300, do której prawa w Polsce ma firma Michała Sołowowa. Łączna moc nowej elektrowni ma sięgnąć 1800 MW, co stanowiłoby potężny zastrzyk czystej energii dla krajowego systemu.

Jak będzie wyglądać nowa elektrownia jądrowa w Pątnowie?

Lokalizacja nie jest przypadkowa. Pątnów od dekad jest jednym z serc polskiej energetyki, choć do tej pory kojarzonym głównie z węglem. Teraz ma się to zmienić. Projekt firm SGE i ZE PAK zakłada, że nowa elektrownia jądrowa powstanie dokładnie na terenach, które obecnie zajmuje stary zakład węglowy. To sprytne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki temu nowa spółka Michała Sołowowa i Piotra Żaka będzie mogła wykorzystać już istniejącą infrastrukturę, w tym linie przesyłowe, a także doświadczenie i wiedzę wykwalifikowanych pracowników z regionu.

Podział ról w tym duecie jest klarowny. Firma Michała Sołowowa wniesie do wspólnego biznesu to, co najcenniejsze – prawa do amerykańskiej technologii reaktorów BWRX-300 dla tej konkretnej lokalizacji. Z kolei ZE PAK, zarządzany przez Piotra Żaka, zapewni grunt pod budowę.

Szczegóły finansowe tej ogromnej inwestycji w Pątnowie pokazują, że teren pod budowę zostanie częściowo wniesiony jako wkład do spółki, a częściowo sprzedany za 300 mln zł. Co ciekawe, kwota ta może zostać obniżona o maksymalnie 50 mln zł, w zależności od tego, ile ostatecznie będzie kosztować przygotowanie gruntu pod budowę. Płatności mają być realizowane w ratach w latach 2028-2030, kiedy to teren ma zostać formalnie przekazany nowej spółce.

Powrót do pomysłu sprzed lat. Dlaczego teraz się udało?

Dzisiejsza umowa to tak naprawdę powrót do planu, który mógł zostać zrealizowany już pięć lat temu. Wtedy to Zygmunt Solorz, ojciec Piotra Żaka, prowadził rozmowy z Michałem Sołowowem na temat bardzo podobnej inwestycji w małe reaktory jądrowe. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. Spółka ZE PAK, należąca do imperium Solorzów, zdecydowała się pójść inną drogą – postawiła na projekt budowy dużych reaktorów we współpracy ze Skarbem Państwa i partnerami z Korei Południowej.

Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Po procesie sukcesji w rodzinnym biznesie, stery w kluczowych spółkach, w tym w energetycznym ZE PAK, przejął syn, Piotr Żak. Jak widać, postanowił on wrócić do pomysłu swojego ojca i nadać mu realny kształt.

Obecna umowa między firmami Michała Sołowowa i Piotra Żaka jest więc zwieńczeniem rozmów sprzed lat i dowodem na to, że koncepcja budowy małych reaktorów jądrowych w Polsce jest dla największych graczy na rynku wciąż niezwykle atrakcyjna. Ten sojusz dwóch miliarderów może nie tylko odmienić oblicze Pątnowa, ale także znacząco przyspieszyć transformację energetyczną całego kraju, zapewniając stabilne i bezemisyjne źródło energii na kolejne dekady.

NAIMSKI: ATOM, A NIE FARMY WIATROWE!