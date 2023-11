Sposoby na niższy PIT 2023. Jak zapłacić mniejszy podatek do skarbówki?

Wyjeżdżasz do sanatorium z NFZ? To musisz wiedzieć

Status weterana – co daje i jak go uzyskać?

To ciekawe!

Darowizny do końca grudnia

Przekazanie darowizn do końca grudnia umożliwia odliczenie ich od dochodu za 2023 r. Można odliczyć darowizny na cele organizacji pożytku publicznego, krwiodawstwa, kultu religijnego, kształcenia zawodowego. Odliczenia wynoszą maksymalnie 6 proc. dochodu podatnika, a ważne jest udokumentowanie wpłat zgodnie z przepisami.

Ulga dla krwiodawców

Krwiodawcy mogą odliczyć od dochodu 130 zł za każdy litr pobranej krwi lub 200 zł za każdy litr osocza, przy czym obowiązuje roczny limit ilości krwi i osocza.

Darowizny na cele kościelne

Przekazując darowizny na cele kultu religijnego lub działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, można odliczyć do 6 proc. dochodu. W przypadku darowizn na działalność Kościoła katolickiego, konieczne jest przekazywanie ich przelewem i udokumentowanie, zgodnie z przepisami prawa.

Wydatki na Termomodernizację Domu

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na termomodernizację do końca 2023 r., mają szansę obniżyć swój PIT. Warunki tej ulgi pozostają niezmienione w porównaniu do poprzedniego roku. Maksymalna kwota, jaką można odliczyć od dochodu lub przychodu, wynosi 53 tys. zł dla właścicieli domu i 106 tys. zł dla małżonków będących współwłaścicielami. Warto podkreślić, że odlicza się faktyczne wydatki, a dokumentację w postaci faktur należy zachować, aby móc skorzystać z ulgi.

Oszczędności na Emeryturę

Osoby oszczędzające na emeryturę poprzez Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) również mogą obniżyć swoje opodatkowanie. Aby odliczyć wpłaty na IKZE za 2023 r., należy dokonać ich do końca tego roku. Limity odliczenia są uzależnione od tego, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiednie limity to 8 322 zł dla nieprowadzących działalności gospodarczej i 12 483 zł dla samozatrudnionych. Wartości te są roczne i podlegają corocznym zmianom. Odliczenia dotyczą faktycznie wpłaconych kwot, jednak nie przekraczają limitów, a konieczne jest udokumentowanie wydatku, np. poprzez przelew.

Odliczenia za Remont Zabytków

Od początku 2023 r. zmieniła się ulga na zabytki, jednak nadal istnieje możliwość odliczenia wydatków na remont i konserwację bez limitu. Dotyczy to funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej oraz prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Warunkiem jest posiadanie pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie prac. Wydatki te muszą zostać poniesione w 2023 r. Co istotne, małżonkowie mogą odliczyć wydatki w częściach równych lub ustalonej przez siebie proporcji. Jednak, aby skorzystać z ulgi, remont musi być zakończony, a wydatki muszą być udokumentowane fakturami od czynnych podatników VAT. Wartością, którą można odliczyć od dochodu lub przychodu, wynosi połowę poniesionych wydatków.

Oprócz standardowych środków obniżających podatek, istnieje szereg ulg, które umożliwiają obniżenie PIT, a nawet całkowite zwolnienie z tego obowiązku. Warto zaznaczyć, że większość z tych ulg wymaga rozliczenia w zeznaniu rocznym PIT, ale niektóre można uwzględnić już w trakcie roku, przy zaliczkach na podatek. Oto kilka kluczowych ulg:

Dla Rodzin 4+

Nowe ulgi, wprowadzone od 2022 roku, obejmują rodziny z czwórką dzieci. Każdy z rodziców może skorzystać z zwolnienia z opodatkowania do 85 528 zł przychodu, a dodając kwotę wolną (30 tys. zł), łącznie daje to 115 528 zł rocznie. Sumując ulgę matki i ojca, rodzice z czwórką dzieci nie płacą podatku, dopóki ich dochód za 2023 r. nie przekroczy 231 056 zł. Dodatkowo, mogą odliczyć ulgę prorodzinną w PIT, co daje kolejne 6 923 zł 12 gr od podatku. W efekcie, wielu rodziców w ogóle nie płaci podatku.

Dla Pracujących Emerytów

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale zdecydowały się nie pobierać emerytury, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących emerytów. Przysługuje im zwolnienie do 85 528 zł i kwota wolna w wysokości 30 tys. zł. Pracujący emeryt nie płaci więc podatku, dopóki jego przychód nie przekroczy 115 528 zł w danym roku. Warto zauważyć, że seniorom bardziej opłaca się pobierać emeryturę i pensję niż jedynie pensję zwolnioną z podatku, co sprawia, że praca na emeryturze jest finansowo korzystniejsza.

Dla Powracających do Kraju

Osoby, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą, a w bieżącym roku przeniosły miejsce zamieszkania do Polski, mogą skorzystać z tzw. ulgi na powrót. Ta ulga pozwala na ograniczenie obciążenia podatkowego, co jest szczególnie korzystne dla tych, którzy wracają do kraju po dłuższym okresie pracy za granicą.

Ślub w Trakcie 2023 r. - Preferencje w Rozliczeniu PIT

Małżonkowie, którzy zdecydują się na ślub w trakcie 2023 roku, zyskają nowe możliwości podatkowe po zakończeniu tego okresu. Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, zmienionymi od 2022 roku, małżonkowie, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku, już po zakończeniu tego roku mogą skorzystać z preferencji podatkowych, rozliczając się wspólnie. Wcześniej, do końca 2021 roku, takie małżeństwa miały prawo do wspólnego rozliczenia dopiero w drugim roku po ślubie.

Warto zauważyć, że możliwość wspólnego rozliczenia przysługuje małżonkom, którzy posiadają wspólność majątkową i opodatkowują swoje przychody na zasadach ogólnych PIT. Maksymalny zysk z tego wspólnego rozliczenia może wynieść nawet 27 600 zł dla małżonków, co zostało obliczone przez ekspertów na prośbę portalu Business Insidera. Gdyby małżonkowie postanowili rozliczyć się oddzielnie, kwotę 27 600 zł musiałby uiścić jeden z nich jako podatek. W praktyce wspólne rozliczenie staje się bardziej opłacalne, zwłaszcza w przypadku istnienia znacznych dysproporcji w dochodach małżonków.

Ze Starych Ulg Korzystaj w Rozliczeniu za 2023 r.

Podatnicy, planujący obniżyć swój PIT za 2023 rok, powinni również pamiętać o korzystaniu z "starych" ulg podatkowych. Do najważniejszych z nich należą ulga prorodzinna (na dzieci), ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa oraz ulga mieszkaniowa dla tych, którzy sprzedali mieszkanie przed upływem pięciu lat od zakupu.

Quiz dla zodiakar. Sprawdź, ile wiesz o astrologii! Pytanie 1 z 10 Ile jest domów w astrologii? 6 10 12 Dalej