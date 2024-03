Sprzedaż fotowoltaiki ruszy z kopyta? To dzięki unijnej regulacji

Nowa ustawa fotowoltaiczna. Panele obowiązkowe na każdym budynku

Rada UE i Parlament Europejski już w grudniu 2023 roku osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące treści dyrektywy, a w marcu PE je przegłosowało. Obecnie ustawa, która wprowadzi obowiązek montowania instalacji fotowoltaicznych na większości budynków (jeżeli jest to odpowiednie pod względem technicznym i ekonomicznym), oczekuje na akceptację Rady UE.

Jak czytamy na portalu Parkiet, skutkiem regulacji będzie wprowadzenie obowiązku montażu instalacji fotowoltaicznych w następujących datach:

Do końca 2026 roku na nowych budynkach publicznych i niemieszkalnych o powierzchni większej niż 250 mkw.

Do końca 2027 roku na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej o powierzchni większej niż 2000 mkw. oraz na istniejących budynkach niemieszkalnych o powierzchni większej niż 500 mkw. gdy budynek jest poddawany renowacji

Do końca 2028 roku na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej o powierzchni większej niż 750 mkw.

Do końca 2029 roku na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych i nowych zadaszonych parkingach

Do końca 2030 roku na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej o powierzchni większej niż 250 mkw.

Czy branża fotowoltaiki nadąży za wzrostem popytu?

Takie zmiany oczywiście zwiększą popyt na fotowoltaikę, co jest na rękę firmom, które zajmują się ich instalacją. Jak czytamy na Parkiet.com, branża twierdzi, że jest w stanie zaspokoić wzrost popytu. Jak stwierdził w rozmowie z portalem Dawid Zieliński prezes Columbus Energy, dzisiaj w Polsce buduje się 70-100 tys. budynków jednorodzinnych rocznie, a branża potrafiła obsłużyć w Polsce ponad 500 tys. nowych instalacji.

Jednak Dawid Cycoń prezes ML System w rozmowie z Parkietem przestrzegł, że firmy montażowe to jedno, ale problemem są moce wytwórcze. Również jego firma szykuje się do zmian zwiększając powierzchnię zakładów produkcyjnych do łącznej powierzchni 40 tys. mkw. Jeszcze w zeszłym roku powierzchnia zakładów firmy wynosiła 25 tys. mkw.

Jak wynika z danych URE pod koniec 2023 roku w Polsce liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrosła do ponad 1,4 mln, a ich moc szacuje się na 11,3 GW.

Pieniądze to nie wszystko - Wojciech Trojanowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.