Stać nas na podwyżkę 500 plus? Inflacja dobije Polaków, a kredyty będą drogie

- Dopiero w 2025 roku będzie można myśleć o obniżkach stóp procentowych - powiedział w rozmowie z money.pl ekonomista, prof. Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Ekspert ocenił w ten sposób skutki waloryzacji 500 plus, zapowiedzianej przez Jarosława Kaczyńskiego. Weekendowa konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” odbyła się w Warszawie. - Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus – oświadczył Kaczyński. Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin.

W Internecie po konwencji i zapowiedziach PiS zawrzało! "Długo myślały trutnie w ulu i wykoncypowały 800 plus. Czyli obiecują jeszcze wyższą inflację, jeszcze wyższe podatki oraz jałmużnę dla obywateli. Sęk w tym, że „trutnie pojawiają się w ulu na wiosnę i są usuwane przez robotnice na jesieni.” - napisał na Twitterze Stanisław Tyszka. "Babciowe to lepszy pomysł niż 800 plus gdyż aktywizuje gospodarczo" - skomentował na Twitterze Roman Giertych. "#800plus zamiast #500plus. Wsparcie dla polskich rodzin jest niezmiennym priorytetem @pisorgpl" - napisała na Twitterze Beata Szydło.

- Podniesienie 500 plus do 800 plus spowoduje "dosypanie" pieniędzy na rynek, gdzie nawis inflacyjny (nadmierne zasoby pieniężne ludności - przyp. red.), wynoszący dzisiaj około 300 mld złotych, zwiększy się o kolejne 30 mld zł - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzem money.pl Łukaszem Kijkiem były członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Marian Noga. Odniósł się również do kwestii podwyżek stóp procentowych. - Obniżki stóp mogą być wtedy, gdy bank centralny widzi w prognozach cel za 24 miesiące. Czyli po wprowadzeniu 800 plus będzie to widoczne dopiero w 2027 r. i dopiero w 2025 roku będzie można myśleć o obniżkach stóp procentowych - podsumowuje prof. Noga.

