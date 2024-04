Stanowski rusza z nowym wielkim projektem! Stracił też znanego dziennikarza

Krzysztof Stanowski zakłada portal internetowy

Według portalu, informacje o planach stworzenia nowego formatu pojawiły się po raz pierwszy 1 marca podczas sesji Q&A podsumowującej pierwszy miesiąc działalności “Kanału Zero”.

"Stanowski zapowiedział wówczas stworzenie portalu, które uzupełni wizualne treści o warstwę tekstową. Jak przedstawił swoim widzom, skłonił go do tego brak reakcji tradycyjnych mediów na materiały "Kanału Zero"-czytamy.

Youtuber ocenia, że "na rynku istnieje duża luka do wypełnienia i porównał poruszanie po internetowych mediach, do chodzenia po polu minowym".

Tymczasem jak informuje portal "Wirtualnemedia.pl" 8 kwietnia współpracę ze Stanowskim zakończył Mariusz Zielke - dziennikarz śledczy i gospodarczy. Według Bankier.pl, Zielke zrealizował dla "Kanału Zero" jeden materiał - godzinny film dokumentalny pt. "Michał Wiśniewski: oszust, czy ofiara?". Dziennikarz wyjaśnił swoje odejście otrzymaniem innej oferty pracy.

Według portalu liczba subskrybentów "Kanału Zero" na platformie YouTube przekroczyła próg miliona osób. "Do tej pory wszystkie materiały opublikowane na nim zgromadziły 105 mln wyświetleń. Opublikowano 384 materiały, w tym 146 filmów oraz 123 nagrania na żywo. Najwięcej odsłon zyskały tytuły "Cała prawda o Derpienski” (3,5 mln wyświetleń), "Godzina zero - wywiad z Andrzejem Dudą” (2,8 mln) oraz zapowiedź kanału (1,6 mln)"- czytamy.

