Kampania "Ciepło z Polski dla Kijowa" zebrała ponad 5 mln zł w zaledwie 6 dni, dzięki zaangażowaniu ponad 40 tys. Polaków, na zakup generatorów prądotwórczych dla Kijowa.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha osobiście podziękował Polakom za ich hojność i solidarność, podkreślając, że Polska jest wzorem w niesieniu pomocy w trudnych warunkach.

Wsparcie Polaków ma kluczowe znaczenie dla Ukrainy zmagającej się z trudną zimą i rosyjskimi atakami, zapewniając nie tylko pomoc materialną, ale i nadzieję.

Polska ponownie staje się liderem pomocy, wzorem solidarności i skutecznej mobilizacji, co umacnia więzi między narodami Polski i Ukrainy

Rekordowa zbiórka w ramach akcji "Ciepło z Polski dla Kijowa"

Zima w Ukrainie, naznaczona rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną, stawia przed mieszkańcami ogromne wyzwania. W odpowiedzi na te trudności zorganizowano kampanię pomocową, która spotkała się z bezprecedensowym odzewem. W ramach kampanii "Ciepło z Polski dla Kijowa" Polacy w zaledwie sześć dni zebrali ponad 5 milionów złotych na zakup generatorów prądotwórczych dla ukraińskiej stolicy.

Do akcji przyłączyło się ponad 40 tysięcy darczyńców, co pokazuje ogromną skalę mobilizacji i chęci niesienia pomocy. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, który jest kluczowy do zapewnienia prądu w szpitalach, punktach grzewczych i domach mieszkańców Kijowa. Jak podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, w obecnej sytuacji "ciepło i światło oznaczają dziś bezpieczeństwo i życie".

Jak Ukraińcy dziękują za wsparcie w trudnej zimie?

Wiadomość o sukcesie zbiórki szybko dotarła do Ukrainy, wywołując falę wdzięczności. Minister Andrij Sybiha, przebywając w Warszawie, nagrał specjalne podziękowania dla Polaków. W materiale opublikowanym przez ukraińską ambasadę dyplomata powiedział:

"Wracając do domu przez Warszawę, nie mogłem nie podziękować Państwu za pomoc i wsparcie. Ukraina przechodzi bardzo ciężką zimę, a Wy jesteście z nami w tych trudnych okolicznościach".Sybiha zwrócił również uwagę, że wsparcie nie ogr anicza się do wpłat pieniężnych – Polacy przekazują także własny sprzęt, w tym agregaty. Głosy wdzięczności płyną także z mediów społecznościowych. Ukraiński bloger i wolontariusz Ihor Laczenkow napisał na platformie X: "Bardzo dziękuję Polakom za tę pomoc — jest ona niezwykle cenna w takiej chwili".

Jego wpis wywołał setki komentarzy od Ukraińców, którzy dołączali się do podziękowań. "Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom, którzy nas wspierali i nadal wspierają" – to jeden z wielu wpisów, które pokazują, jak ważny jest ten gest solidarności.

Polska jako wzór solidarności i lider pomocy

Skala i szybkość reakcji Polaków na potrzeby Kijowa zostały dostrzeżone na najwyższych szczeblach ukraińskiej dyplomacji. Minister Sybiha w swojej wypowiedzi postawił Polskę za wzór dla innych państw, podkreślając jej wyjątkową rolę w organizowaniu wsparcia od początku rosyjskiej inwazji.

"W 2022 roku świat podziwiał Polskę jako przykład działania w warunkach wojny i kryzysu. Dziś Polska ponownie staje się liderem pomocy, wzorem solidarności i skutecznej mobilizacji" – stwierdził Sybiha.

Dodał, że takie inicjatywy jak "Ciepło z Polski dla Kijowa" są dowodem na "prawdziwą więź między narodami Polski i Ukrainy". Zbiórka jest nie tylko materialnym wsparciem w walce o przetrwanie zimy, ale także potężnym sygnałem moralnym, który pokazuje, że Ukraińcy nie zostali sami w obliczu agresji i jej tragicznych skutków.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber