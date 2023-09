System kaucyjny. Czy butelki będzie można zwrócić w niedzielę? Czy kaucja będzie płacona w formie gotówki, czy voucherów?

Nowy system będzie obejmować trzy rodzaje opakowań: jednorazowe pojemniki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. W związku z tym, pojawia się wiele pytań zarówno ze strony konsumentów, jak i sprzedawców czy producentów.

"Przewidujemy, że w Polsce będzie niemal 37 tysięcy punktów zbiórki - zarówno manualnych, jak i automatycznych, wliczając w to punkty dobrowolne" – mówi Konrad Robak, country manager firmy TOMRA Collection Polska, w rozmowie z portalem dlahandlu.pl. Odniósł się także do kwestii kaucji.

Kaucja jest kwotą płaconą przez konsumenta w momencie zakupu napoju objętego systemem kaucyjnym, a następnie jest mu zwracana w momencie oddania pustego opakowania. Kaucja jest neutralna dla konsumenta tak długo, jak oddaje kupione opakowania. Zazwyczaj jest ona wydawana w formie voucheru, który może być zrealizowany na różne sposoby. Konsument może wymienić go na gotówkę zgodnie z kwotą wskazaną na kuponie, co pozwala na bezpośredni zwrot kaucji za dane opakowanie. W niektórych krajach sprawdzają się również loterie i przekazanie kaucji na cele charytatywne.

Alternatywnie, kupon można wykorzystać do zakupów w tym samym sklepie, w którym znajduje się recyklomat. To zachęca konsumenta do powrotu do sklepu i ponownych zakupów. Voucher wydany przez recyklomat jest ważny bezterminowo, ale musi być czytelny. W przypadku zbiórki manualnej nie otrzymujemy vouchera. Musimy zdecydować w kasie, czy chcemy odliczyć kwotę kaucji od naszego rachunku za zakupy, czy też chcemy otrzymać kaucję w gotówce. Warto również wspomnieć o tym, że nowy system kaucyjny w Polsce ma być bezparagonowy, dzięki czemu nie będzie konieczności posiadania paragonu za zakupione wcześniej opakowania.

Czy można zwracać opakowania w niedzielę?

Jak tłumaczy Konrad Robak, country manager z firmy TOMRA Collection Polska, pytanie o to, czy recyklomaty będą działać w niedziele lub po godzinach pracy sklepu, jest istotne w kontekście dostępności maszyn dla konsumentów. W przypadku urządzeń umieszczonych wewnątrz placówki, ich działanie będzie związane z godzinami funkcjonowania tego sklepu. Oznacza to, że recyklomaty będą dostępne dla konsumentów wyłącznie, gdy sklep jest otwarty, co oznacza, że w wielu przypadkach maszyny nie będą działać w niedziele i święta.

W przypadku recyklomatów umieszczonych przed lub obok sklepu, decyzja będzie należała do sklepu. Jednak należy pamiętać, że w sytuacji, gdy sklep jest zamknięty, konsument nie będzie miał możliwości natychmiastowego zrealizowania kuponu z kwotą zwracanej kaucji, a recyklomat w przypadku zapełnienia nie zostanie od razu opróżniony.

