 SZOK! Wiemy, ile zarabiają pracownicy Lidla, Biedronki, Dino, Auchan

Zarobki w Biedronce w 2023 roku

Wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawcy Kasjera w Biedronce wynosi 4050-4700 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. W Biedronce można się też zatrudnić na stanowisku Pracownika Sklepu lub Kasjera – wynagrodzenie pracowników na tych stanowiskach waha się w granicach 4000-4550 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na mniejszy zakres obowiązków. Zarobki w Biedronce obejmują płacę zasadniczą, nagrodę za obecność oraz miesięczną premię, zależną od poziomu realizacji budżetu i procedur operacyjnych.

Na jakie płace mogą liczyć osoby zatrudnione w Lidlu?

Osoby zatrudnione w sklepach Lidl Polska zarabiają na starcie od 4200 do 5150 zł brutto. Po roku pracy zarobki już są wyższe - od 4400 do 5350 zł brutto, a po dwóch latach od 4600 do 5600 zł brutto. Pracownicy magazynów zarabiają na początku od 4800 do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 do 5500 zł brutto, a po dwóch latach – od 5300 do 5800 zł brutto. Trzyletni staż pracy w magazynie to wynagrodzenie od 5650 do 6050 zł brutto.

Na jeszcze wyższe zarobki mogą liczyć menadżerowie sklepów. W pierwszym roku pracy otrzymują oni od 6700 do 7000 zł brutto, w kolejnym od 7000 do 7400 zł brutto, a po dwóch latach – od 7800 do 8300 zł brutto. Każdemu z nich przysługuje również samochód służbowy. Płace w Lidlu na wymienionych stanowiskach mogą jednak różnić się od siebie, wszystko zależy od konkretnego stanowiska oraz lokalizacji sklepu.

Ile zarabiają pracownicy Dino?

Z danych opublikowanych przez „Fakt” wynika, że płaca, jaką proponuje Dino nowym pracownikom swoich marketów, wynosi 3710 zł brutto. W przeliczeniu na rękę jest to 2850 zł. Oferta pracy na serwisie aplikuj.pl wskazywała we wrześniu br., że na stanowisku magazyniera w Dino można otrzymać od 3600 zł brutto do 4000 zł brutto na start.

Ile można zarobić w Aldi?

Początkujący sprzedawca zarabia od 3860 zł do 4410 zł brutto. Sprzedawcy z trzyletnim doświadczeniem mogą liczyć na pensję 4260 – 4810 zł brutto. Wynagrodzenia kierowników sklepów kształtują się od 6110 do 7910 zł brutto, w zależności od doświadczenia.

Ile zarabiają pracownicy Auchan?

Nowo zatrudnione osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawca-kasjer mogą obecnie liczyć na wynagrodzenie od 3800 zł do 4650 zł brutto, natomiast płace nowo zatrudnionych pracowników wsparcia klienta wynoszą obecnie od 3900 do 4900 zł brutto. Na wyższe wynagrodzenia mogą liczyć doświadczeni pracownicy. Nowe stawki obowiązują również w dynamicznie rozwijających się zawodach e-commerce. Przykładowo, nowozatrudniony dostawca zakupów zrobionych on-line zarobi od 4700 zł do 5450 zł brutto.

