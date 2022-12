Szokująca emerytura dla Kurskiego! Nie uwierzysz, ile dostanie za pracę w banku światowym

Jacek Kurski dostał pracę w banku światowym. Zarobi na bajońską emeryturę

Jacek Kurski po latach pracy zapewne już zapewnił sobie godziwe warunki emerytury. To jednak nie wszystko, bo nowa praca w banku światowym przyniesie mu naprawdę niemałe pieniądze. Na nowym stanowisku będzie zarabiał rocznie 260-270 tys. dolarów, czyli ponad milion złotych (jeśli przyjmiemy kurs na 07.12.2022). Nie wiadomo jednak jak będą "oskładkowane" te umowy względem emerytury.

Ile emerytury dostanie Jacek Kurski?

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że Jacek Kurski będzie mógł liczyć na benefity emerytalne, które w tym roku były warte 42 578 dolarów rocznie (ok. 190 tys. zł).

To oznacza, że były prezes TVP będzie dostawał z samego banku światowego ok. 15800 zł miesięcznie emerytury! Do tego należy doliczyć emeryturę z Telewizji Publicznej (w której zarabiał nawet do 800 tys. rocznie w rekordowym 2018 roku). Na konto emerytalne Jacka Kurskiego zapewne wpłynęły też składki z poselskiej pensji w kadencji 2009-2014. Na ten temat nie ma jednak wystarczająco danych, niemniej można spekulować, że miesięczne świadczenie emerytalne byłego prezesa TVP przekroczy nawet 20 tys. zł.

