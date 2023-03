Szykuje się wietrzenie portfeli kredytobiorców. W tym roku będą mieli więcej do spłaty

Kredytobiorcy zapłacą kilka tysięcy złotych więcej w tym roku

-W 2023 r. będzie zupełnie inaczej. Trzeba będzie zapłacić aż 8 z 12 rat. To oczywiście nadal mniej niż gdyby wakacji nie było, ale też zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach. Tak naprawdę dopiero teraz kredytobiorcy mocniej odczuwają zeszłoroczny cykl podwyżek stóp procentowych -alarmuje ekspert.

Z symulacji wyliczeń Sadowskiego z Expandera wynika, że przy kredycie na 300 tys. zł i 25 lat z marżą 2,19 proc. roczna suma rat z wakacjami kredytowymi wynosiła w ubiegłym roku 15 137 zł. W 2023 r. taki kredytobiorca zapłaci 19 967 zł. Różnica jest spora. Oznacza bowiem, że kredytobiorca zapłaci 4830 zł więcej niż w 2022 r.

— Przed wprowadzeniem wakacji kredytowym w zeszłym roku raty jeszcze nie były zbyt wysokie. Stopy procentowe stopniowo rosły, ale aktualizacja oprocentowania przez banki odbywa się co trzy miesiące lub co sześć miesięcy, więc podwyżki stały się odczuwalne dopiero w drugiej połowie roku. Wtedy jednak można było zawiesić aż cztery z sześciu rat — tłumaczy Jarosław Sadowski, główny ekonomista Expandera.

Jak wyjaśnia Sadowski w portalu, "choć z pewnością cztery miesiące ulgi w spłacie to spory plus dla kredytobiorców, to i tak ten rok będzie dla nich bardziej bolesny niż poprzedni, bo trzeba będzie wysupłać w domowym budżecie dodatkowe prawie 5 tys. zł na spłatę rat. Jednocześnie to i tak lepiej niż w 2024 r., gdy — przynajmniej według obecnego stanu rzeczy — wakacji kredytowych już nie będzie".

Ile osób skorzystało z wakacji kredytowych?

Według informacji portalu Business Insider na zawieszenie rat zdecydowało się ok. 54 proc. uprawnionych do tego kredytobiorców. Programem wakacji maksymalnie może być objętych ok. 1,97 mln umów. Jednak ponieważ kredyty mieszkaniowe spłacają zwykle dwie osoby, więc potencjalnych beneficjentów jest znacznie więcej.

Średnio na jedną umowę przypada ok. 1,7 osoby, co oznacza, że z wakacji kredytowych skorzystało łącznie ponad 1,7 mln Polaków. Wszyscy oni w 2023 r. odczują znaczny wzrost obciążeń związanych z zapłatą rat.

Jak informuje Business Insider, problem dotyczy sporej grupy kredytobiorców. Kancelaria Premiera podała, że na koniec grudnia 2022 r. wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów mieszkaniowych o wartości 262,5 mld zł. W ostatnich tygodniach roku liczby te już nie rosły.

Główny ekonomista Expandera radzi, aby zawieszać spłatę w tych miesiącach, w których przewidujemy wyższe wydatki jak wakacje czy święta.

