Wyjątkowy grób Jana Kulczyka

Rodzinny grobowiec Kulczyków na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu jest niepowtarzalny. Znajduje się w głównej alei cmentarza od razu naprzeciwko bramy w kwaterze A, rzędzie 1, na miejscu 4. Zdobią go ogromne - mające ponad metr wysokości, rzeźby znanego rzeźbiarza Igora Mitoraja - kobieta i mężczyzna – anioł, bez rąk. Figury są ustawione blisko siebie - razem. Trzecia rzeźba to drzewa, stojące osobno. Te trzy figury wzajemnie się uzupełniają i komponują. Płyta, która pokrywa rodzinny grobowiec jest w kolorze szarym, z lekkim odcieniem zielenie, niczym stary kamień pokryty mchem. Na marmurowym pomniku wyryte słowa: „Bo śmierć to zbyt mały powód, żeby przestać kochać” poetki Anny Kamieńskiej. Grób jest często przyozdobiony białymi chryzantemami. Białe kwiaty to znak rozpoznawczy tego nagrobka. Pojawiają się zawsze w ważne dni: rocznice urodzin czy śmierci.

Kim był Jan Kulczyk?

Przedsiębiorca zmarł 29 lipca 2015 roku w Wiedniu. Miał 65 lat. Śmierć Jana Kulczyka na skutek komplikacji zdrowotnych po zabiegu kardiologicznym wzbudziła ogromne emocje. Potężny majątek miliardera przypadł w spadku dwójce dorosłych dzieci - Dominice i Sebastianowi.

Kulczyk urodził się w 1950 r. w Bydgoszczy. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Miał stopień naukowy doktora prawa międzynarodowego. Swoją przygodę z biznesem zaczął od polonijnej firmy założonej w 1981 r., która powstała dzięki kapitałowi jaki otrzymał od swojego ojca Henryka. Po trzech dekadach Kulczyk dorobił się ponad 15 miliardów złotych! Pod koniec PRL-u został oficjalnym dealerem Volkswagena w Polsce. Do 2011 r. Kulczyk sprzedawał w Polsce auta należące do grupy Volkswagen: VW, Audi, Porsche, Skody i Bentleye.

W swojej karierze zawodowej Kulczyk zajmował się wieloma przedsięwzięciami od rynku telekomunikacyjnego aż po branżę paliwową. Robił interesy w Polsce i na całym świecie. Jan Kulczyk aż 13 razy razy został najbogatszym Polakiem w prestiżowym rankingu tygodnika „Wprost”. A W 2013 amerykańskie czasopismo „Forbes” umieściło biznesmena na 384. miejscu wśród najbogatszych ludzi świata. Biznesmen nie tylko pomnażał swój majątek, ale wspierał też kulturę. W 2012 przekazał 20 mln zł na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawie. Była to największa jednorazowa donacja na rzecz nowo powstającego muzeum.

