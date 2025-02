Taką podwyżkę emerytury Kaczyński dostanie w marcu. Emeryci mogą tylko pomarzyć

Tak naprawdę mieszka Jarosław Kaczyński. Willa na Żoliborzu od środka

W 2024 roku inflacja według GUS wyniosła 4 proc., a wzrost płac 12,4 proc.; co przełożyło się na waloryzację emerytur wysokości 5,5 proc. w 2025 roku. Pierwsze wypłaty wyższych świadczeń odbędą się już w marcu.

Marcową podwyżkę dostaną wszyscy pobierający emerytury i renty w ZUS, w tym Jarosław Kaczyński. Co prawda prezes PiS wciąż jest aktywny politycznie, ale zgodnie z prawem po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mógł pobierać emeryturę i dalej zarabiać jako poseł. Prezes PiS ma obecnie 75 lat i wiek emerytalny osiągnął w 2014 roku, ale zaczął pobierać świadczenie z ZUS dopiero w 2016 roku.

Ile więc dostanie z podwyżki? Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego z 2024 roku (najnowsze dostępne), w 2023 roku prezes PiS dostał 112 556,94 zł emerytury. Odejmując od tego trzynastkę wysokości minimalnej emerytury w 2023 roku (1588,44 zł) możemy policzyć, że miesięczne świadczenia z ZUS w 2023 roku Jarosława Kaczyńskiego wynosiło 9247,38 zł.

W 2024 roku waloryzacja wynosiła 12,12 proc., więc świadczenie prezesa PiS wzrosło o ok. 1120,78 zł, do kwoty 10 368,16 zł/miesięcznie w 2024 roku. To oznacza, że po marcowej waloryzacji w 2025 roku emerytura Jarosława Kaczyńskiego wzrośnie w przybliżeniu o 570,25 zł, czyli jego miesięczne świadczenie wyniesie 10 938,41 zł.

Ile zarabia Jarosław Kaczyński?

Emerytura to niejedyne dochody prezesa PiS. Polityk pobiera także uposażenie poselskie, które obecnie wynosi 13 467,92 zł brutto oraz dietę parlamentarną wysokości 4208,73 zł.

W 2023 roku stawki były jednak niższe, z uposażenia poselskiego zarobił 71 184,29 zł (ok. 5932,02 zł miesięcznie) i otrzymał 45 679,92 zł diety parlamentarnej (ok. 3806,66 zł miesięcznie). Warto podkreślić, że prezes PiS otrzymywał wtedy także dodatkowe uposażenie z tytułu pełnienia funkcji wiceministra, które wyniosło 133 167,74 zł przez rok (ok. 11 097,31 zł/miesięcznie).

