Szalejąca drożyzna

Te produkty zdrożeją od stycznia 2024!

Opłaty za jednorazowe plastikowe kubki i pojemniki na żywność zostaną wprowadzone na podstawie trzech nowych rozporządzeń opublikowanych w poniedziałek w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z regulacjami Ministra Klimatu i Środowiska, mają one na celu wdrożenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku oraz wycofania niektórych plastikowych produktów z rynku (dyrektywa single use plastic - SUP).