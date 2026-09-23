Różne formy wsparcia dla studentów w roku akademickim 2026/2027.

Określone zasady przyznawania świadczeń, w tym limit 12 semestrów.

Kluczowe kryterium dla stypendium socjalnego: próg dochodowy 2099,70 zł netto na osobę.

Możliwość łączenia świadczeń, ale z limitem miesięcznym 3667 zł.

Jakie pieniądze może dostać student w 2026 roku?

Początek roku akademickiego to nie tylko nauka, ale też szansa na finansowe wsparcie. Warto wiedzieć, że pomoc nie ogranicza się do jednego rodzaju stypendium. W roku akademickim 2026/2027 studenci mogą liczyć na kilka rodzajów świadczeń, które mają im pomóc w pokryciu kosztów nauki i utrzymania. To bezzwrotna pomoc, o którą może ubiegać się naprawdę szeroka grupa osób.

RMF24 wskazuje, z jakich form wsparcia można skorzystać:

Stypendium socjalne – to najważniejsza pomoc dla studentów, których rodziny znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej. Kluczowe jest tu kryterium dochodowe. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – jak sama nazwa wskazuje, przysługuje studentom posiadającym odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Stypendium rektora – to nagroda dla najlepszych. Mogą się o nie ubiegać studenci z wysoką średnią ocen lub ci, którzy mają na koncie osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Zapomoga – to jednorazowe wsparcie finansowe. Przysługuje w nagłych, losowych sytuacjach, które przejściowo pogorszyły sytuację życiową studenta, np. w wyniku choroby czy utraty źródła dochodu.

Co ważne, poszczególne świadczenia można ze sobą łączyć. Student, który spełnia warunki, może jednocześnie otrzymywać na przykład stypendium socjalne i stypendium rektora. Trzeba jednak pamiętać o limicie – łączna miesięczna kwota tych dwóch stypendiów nie może przekroczyć 3667 zł.

Kto może ubiegać się o stypendium i na jakich zasadach?

O pieniądze na studia może ubiegać się naprawdę duża grupa osób. Nie ma znaczenia, czy uczelnia ma status publiczny czy prywatny. Wsparcie przysługuje zarówno studentom studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych). Nie ma też limitu wieku.

Jest jednak kilka ważnych zasad, o których trzeba pamiętać. Najważniejsza dotyczy czasu. Zasady przyznawania świadczeń dla studentów określają, że wsparcie finansowe można pobierać przez łączny okres 12 semestrów w całej karierze akademickiej. Ten limit jest liczony sumarycznie, niezależnie od tego, czy robisz przerwy w nauce czy zmieniasz uczelnie.

Limit ten dzieli się na poszczególne etapy studiów:

na studiach pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) – maksymalnie 9 semestrów,

(licencjackich lub inżynierskich) – maksymalnie 9 semestrów, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) – maksymalnie 7 semestrów.

Istnieją też wyjątki. Jeśli studiujesz na jednolitych studiach magisterskich, które trwają 11 lub 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych, prawie czy psychologii), limit ten jest wydłużony do 14 semestrów.

Są też sytuacje, które wykluczają z otrzymywania pomocy. Pieniędzy nie dostaniesz, jeśli masz już tytuł magistra (lub równorzędny) i zaczynasz nowe studia. To samo dotyczy osób, które ukończyły już studia pierwszego stopnia (licencjat lub inżynier) i ponownie zapisują się na ten sam poziom kształcenia. Jeśli studiujesz na kilku kierunkach jednocześnie, świadczenie możesz pobierać tylko na jednym, wybranym przez siebie.

Jaki jest próg dochodowy?

Aby otrzymać stypendium socjalne, miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie może przekraczać 2099,70 zł. To podstawowe kryterium, które decyduje o przyznaniu pomocy.

Warto wiedzieć, skąd bierze się ta kwota. Nie jest ona przypadkowa. Próg dochodowy jest ściśle powiązany z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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Próg dochodu stanowi 45% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne - czytamy na rządowym portalu gov.pl.

W związku z tym co roku trzeba sprawdzać aktualną wysokość progu, bo może się ona zmieniać wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Sposób obliczania dochodu rodziny jest szczegółowo określony w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Co ważne, nie wszystkie pieniądze wliczają się do dochodu – niektóre świadczenia, jak na przykład 800 plus, są z niego wyłączone. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z działem stypendialnym na swojej uczelni.

Każda uczelnia ma też swój własny regulamin świadczeń dla studentów, który tworzy w porozumieniu z samorządem studenckim. To w tym dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje o wysokości stypendiów, dokładnych kryteriach ich przyznawania i liście wymaganych dokumentów.

W niektórych sytuacjach można liczyć na jeszcze większe pieniądze. Stypendium socjalne może zostać przyznane w zwiększonej wysokości, jeśli student ponosi wyższe koszty utrzymania. Najczęstszy przypadek to studiowanie poza stałym miejscem zamieszkania i konieczność wynajmu mieszkania lub opłacania akademika.

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba pilnować terminów i dokładnie przygotować całą dokumentację. Informacje na ten temat zawsze można znaleźć na stronie internetowej swojej uczelni.