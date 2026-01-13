To już pewne! Francuskie turbiny trafią do polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu

Polska energetyka jądrowa osiągnęła kluczowy kamień milowy. Konsorcjum Westinghouse-Bechtel wybrało francuskiego dostawcę turbin i generatorów dla pierwszej elektrowni atomowej na Pomorzu.

i

Autor: Arabelle Solutions Metalowa turbina parowa o dużej mocy z licznymi łopatkami, lśniąca w świetle hali produkcyjnej. To kluczowy element francuskich turbin Arabelle, które trafią do polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.

Umowa na dostawę komponentów wyspy turbinowej została podpisana we wtorek w Warszawie. Wybór zatwierdziła spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni.

  • Francuskie turbiny Arabelle trafią do polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie
  • Każdy z trzech bloków otrzyma własny zestaw turbina-generator o długości ok. 70 metrów
  • Dostawa pierwszej wyspy turbinowej potrwa około 7 lat
  • To pierwsze zamówienie na elementy o wyjątkowo długim czasie produkcji dla polskiej elektrowni atomowej
Arabelle Solutions dostawcą turbin dla polskiej elektrowni jądrowej

Arabelle Solutions to producent turbin parowych i generatorów specjalizujący się w energetyce jądrowej. Firma jest spółką zależną francuskiego koncernu EDF. Zatrudnia 3,3 tys. pracowników w 16 krajach na całym świecie.

Francuski dostawca wyprodukuje i zamontuje kompleksowe wyspy turbinowe dla wszystkich trzech bloków reaktorowych w polskiej elektrowni jądrowej. Urządzenia Arabelle pracują obecnie w co trzeciej elektrowni jądrowej na świecie. Największa turbina firmy ma moc 1750 MW.

Westinghouse-Bechtel wybrało sprawdzonego partnera

Prezes Bechtel Polska Leszek Hołda podkreślił, że negocjacje trwały wiele miesięcy. – Dbaliśmy, aby wszyscy oferenci mieli równe szanse – zaznaczył podczas podpisania umowy.

Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, wskazał na przejrzystość i konkurencyjność postępowania. Wybrany partner ma za sobą doświadczenie, niezawodność i szeroką sieć dostawców, w tym polskich. Umowa obejmuje zaprojektowanie, wyprodukowanie i montaż całych wysp turbinowych bloków jądrowych.

Reaktory AP1000 na Pomorzu z francuskimi turbinami

W elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie staną trzy bloki z reaktorami Westinghouse AP1000. Każdy blok będzie miał własny zestaw turbina-generator od Arabelle Solutions o długości około 70 metrów. Francuska firma dostarczy także sprzęt wspomagający dla systemu obiegu pary.

Łączna moc trzech bloków wyniesie 3750 MW. To pierwsza inwestycja jądrowa w Polsce realizowana w technologii amerykańsko-francuskiej.

Polskie Elektrownie Jądrowe realizują historyczny projekt

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna ocenił, że energetyka jądrowa w Polsce staje się rzeczywistością. – Jesteśmy tak daleko w projekcie, że ona się wybuduje – podkreślił.

Spółka PEJ należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni. Wylanie pierwszego betonu jądrowego zaplanowano na 2028 rok. Rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 roku.

Dostawa pierwszej wyspy turbinowej potrwa około 7 lat. To pierwsze zamówienie na tzw. LLI – elementy elektrowni jądrowej o wyjątkowo długim czasie produkcji.

Pomorskie. Tereny przeznaczone pod budowę elektrowni jądrowej. Plaża Lubiatowo i Słajszewo
