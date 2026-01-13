Umowa na dostawę komponentów wyspy turbinowej została podpisana we wtorek w Warszawie. Wybór zatwierdziła spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni.

Francuskie turbiny Arabelle trafią do polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie

Każdy z trzech bloków otrzyma własny zestaw turbina-generator o długości ok. 70 metrów

Dostawa pierwszej wyspy turbinowej potrwa około 7 lat

To pierwsze zamówienie na elementy o wyjątkowo długim czasie produkcji dla polskiej elektrowni atomowej

Arabelle Solutions dostawcą turbin dla polskiej elektrowni jądrowej

Arabelle Solutions to producent turbin parowych i generatorów specjalizujący się w energetyce jądrowej. Firma jest spółką zależną francuskiego koncernu EDF. Zatrudnia 3,3 tys. pracowników w 16 krajach na całym świecie.

Francuski dostawca wyprodukuje i zamontuje kompleksowe wyspy turbinowe dla wszystkich trzech bloków reaktorowych w polskiej elektrowni jądrowej. Urządzenia Arabelle pracują obecnie w co trzeciej elektrowni jądrowej na świecie. Największa turbina firmy ma moc 1750 MW.

Westinghouse-Bechtel wybrało sprawdzonego partnera

Prezes Bechtel Polska Leszek Hołda podkreślił, że negocjacje trwały wiele miesięcy. – Dbaliśmy, aby wszyscy oferenci mieli równe szanse – zaznaczył podczas podpisania umowy.

Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, wskazał na przejrzystość i konkurencyjność postępowania. Wybrany partner ma za sobą doświadczenie, niezawodność i szeroką sieć dostawców, w tym polskich. Umowa obejmuje zaprojektowanie, wyprodukowanie i montaż całych wysp turbinowych bloków jądrowych.

Reaktory AP1000 na Pomorzu z francuskimi turbinami

W elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie staną trzy bloki z reaktorami Westinghouse AP1000. Każdy blok będzie miał własny zestaw turbina-generator od Arabelle Solutions o długości około 70 metrów. Francuska firma dostarczy także sprzęt wspomagający dla systemu obiegu pary.

Łączna moc trzech bloków wyniesie 3750 MW. To pierwsza inwestycja jądrowa w Polsce realizowana w technologii amerykańsko-francuskiej.

Polskie Elektrownie Jądrowe realizują historyczny projekt

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna ocenił, że energetyka jądrowa w Polsce staje się rzeczywistością. – Jesteśmy tak daleko w projekcie, że ona się wybuduje – podkreślił.

Spółka PEJ należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni. Wylanie pierwszego betonu jądrowego zaplanowano na 2028 rok. Rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 roku.

Dostawa pierwszej wyspy turbinowej potrwa około 7 lat. To pierwsze zamówienie na tzw. LLI – elementy elektrowni jądrowej o wyjątkowo długim czasie produkcji.