To już VI TOGETAIR. Co nowego na tegorocznym Szczycie?

Z drugiej strony na naszej konferencji chcemy pokazać szanse, jakie otwierają zielone technologie przed europejską gospodarką. Potrzebujemy skutecznej polityki przemysłowej, by to europejskie przedsiębiorstwa napędzały europejską transformację, a przy tym budowały swoją konkurencyjność w skali globalnej.

Konkurencyjność faktycznie odmieniamy przez wszystkie przypadki. A czym się wyróżnia Wasza konferencja?

Togetair to największa konferencja w Polsce, której tematyka w całości dotyczy problematyki klimatu i ochrony środowiska. To pozwala nam na wielopiętrowe podejście to tematyki środowiskowej. Zajmujemy się zarówno makrotematami, takimi jak transformacja energetyczna, energetyka obywatelska, czy bilansowanie systemu energetycznego, jak i aktualnymi wyzwaniami związanymi z gospodarką obiegu zamkniętego, nowymi regulacjami w zakresie opakowań, rozwojem energetyki obywatelskiej czy dbaniem o czystość wody.

W tym roku spodziewamy się 2000 gości. Będą z nami przedstawiciele rządu, dużego biznesu związanego z transformacją energetyczną, samorządu. Widzimy też duże zainteresowanie małego i średniego biznesu, który w rozkwitł w Polsce przy rewolucji prosumenckiej czy termomodernizacji. Udział w naszej konferencji jest bezpłatny, rejestracja jest jeszcze otwarta.

Wracając do konkurencyjności w skali globalnej. Dużo się o tym mówi, ale efektów praktycznie nie widzimy. Jaki mamy problem?

Z długofalowym, strategicznym myśleniem. Jesteśmy mistrzami świata w budowaniu regulacji, stawianiu sobie ambitnych celów klimatycznych. Za mało myślimy jednak o tym, jak nasza gospodarka ma skorzystać na ich osiągnięciu. Potrzebne są realne instrumenty finansowe, porównywalne do tych, którymi dysponują globalni gracze, tacy jak Stany Zjednoczone czy Chiny. W Europie nadal mamy przemysłowy know-how, duże koncerny energetyczne i ekosystem gospodarczy z nim powiązany. Skorzystajmy z tego czym dysponujemy – tu na miejscu.

Protekcjonizm?

Nie! Mądra ochrona największej naszej wartości gospodarczej czyli wspólnego rynku. Dlaczego mielibyśmy nie chronić tego rynku przed firmami, które w swojej działalności nie zachowują zasad obowiązujących w Europie – środowiskowych, humanitarnych, czy praw własności intelektualnej. Nie mówmy więc o protekcjonizmie, a o wyrównywaniu szans. O tym też będziemy rozmawiać na tegorocznym Togetairze.

Wracając do naszego podwórka. Wkrótce powinniśmy poznać nowe zasady Czystego Powietrza. Pewnie też tym będziecie się zajmować.

Rzeczywiście, komplet nowych rozwiązań w Programie “Czyste Powietrze” powinniśmy poznać pod koniec pierwszego kwartału. Po konsultacjach społecznych wiemy, w jakim kierunku zmierza rekonfiguracja Programu, ale istotne będą regulacje szczegółowe np. dotyczące zakresu działań Operatora. Kongres będzie więc idealnym miejscem do rozmowy o wprowadzanych zmianach i ich konsekwencjach zarówno dla beneficjentów, jak i dla całej branży.

Oprócz debaty dotyczącej rekonfiguracji Programu, planujemy organizację warsztatów, podczas których eksperci przedstawią najistotniejsze zmiany z punktu widzenia samorządów. Mamy w zanadrzu jeszcze kilka programowych niespodzianek. Myślę, że będzie to najciekawszy Togetair z dotychczasowych. Zapraszam 14 kwietnia do Warszawy.