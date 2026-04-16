Torebka z pytona i buty z krokodyla. Udaremniony przemyt na granicy

Podkarpacka KAS zatrzymała na granicy w Korczowej buty i torebkę wykonane ze skór krokodyla i pytona, które przewożono bez wymaganych zezwoleń CITES.

Od początku roku podkarpacka KAS zabezpieczyła 19 wyrobów z gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym futro z ocelota.

Konwencja CITES reguluje transport około 30 tysięcy gatunków roślin i zwierząt, a brak dokumentów przy przewozie takich okazów jest przestępstwem.

Za nielegalny przewóz gatunków objętych CITES grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Co i gdzie zatrzymali funkcjonariusze KAS?

To miała być jedna z wielu rutynowych kontroli na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej postanowili jednak przyjrzeć się bliżej osobowemu autu, które wjeżdżało do Polski. Ich podejrzenia okazały się słuszne. W bagażu 56-letniego kierowcy znaleźli coś więcej niż tylko zwykłe pamiątki z podróży.

Jak informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie kom. Edyta Chabowska, w trakcie szczegółowej rewizji pojazdu uwagę funkcjonariuszy przykuły luksusowe towary. W bagażu 56-letniego mężczyzny funkcjonariusze znaleźli buty ze skóry krokodyla i torebkę z pytona, czyli przedmioty wykonane z gatunków zagrożonych wyginięciem. Mężczyzna nie potrafił przedstawić żadnych dokumentów, które legalizowałyby ich przewóz przez granicę Unii Europejskiej.

Nietypowe znalezisko zostało natychmiast zabezpieczone i trafiło do depozytu. Sprawą zajął się Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, który prowadzi dalsze postępowanie. To nie pierwszy taki przypadek w tym roku. Według danych przekazanych przez kom. Chabowską, od stycznia podkarpacka KAS zatrzymała już 19 wyrobów pochodzących z gatunków chronionych, w tym między innymi futro z ocelota.

Konwencja CITES. Dlaczego jest tak ważna?

Wiele osób, kupując za granicą egzotyczne pamiątki, może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji. Przewóz przez granicę roślin, zwierząt lub wykonanych z nich przedmiotów, jeśli pochodzą z gatunków zagrożonych wyginięciem, jest ściśle regulowany. Kluczową rolę odgrywa tu właśnie konwencja waszyngtońska.

Konwencja CITES, czyli Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, to międzynarodowe porozumienie regulujące handel okazami objętymi ochroną. Jej celem jest ochrona dzikiej fauny i flory przed całkowitym wyniszczeniem na skutek niekontrolowanego handlu. Lista gatunków chronionych jest ogromna i obejmuje około 30 tysięcy roślin i prawie 10 tysięcy zwierząt. Znajdują się na niej nie tylko żywe okazy, ale także ich części i wykonane z nich wyroby – od galanterii skórzanej i biżuterii po medykamenty tradycyjnej medycyny azjatyckiej.

Aby legalnie przewieźć taki przedmiot przez granicę, trzeba posiadać specjalne świadectwo CITES, wydane wcześniej przez odpowiednie organy w kraju pochodzenia.

Zgodnie z polskim prawem, za nielegalny przemyt skór egzotycznych i innych przedmiotów objętych ochroną w ramach konwencji CITES grozi wysoka grzywna, a także kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

