Trojanowski prezes Strabag: Wokół CPK jest zbyt dużo emocji

Jak stwierdził Trojanowski ze Strabag, w kolejnych latach będziemy mieli do czynienia z kumulacją inwestycji, a to nie jest jego zdaniem dobre, zwłaszcza w momencie kiedy czas przygotowań się wydłuża, a czas realizacji skraca, chociażby ze względu na ograniczony czas wykorzystania funduszy pomocowych.

"Takie kumulacje powodują wzrost cen. Uważam, że w kontekście CPK jak i innych dużych inwestycji nie powinno być spojrzenia sektorowego, ale całościowego czy wszyscy uczestnicy są do realizacji przedsięwzięcia przygotowani"-mówił Trojanowski. Jak dodał, powinna być lepsza koordynacja takich projektów m.in. jak CPK.

Pytany o prognozy na ten rok co do rynku budowlanego, prezes Strabag ocenił, że na rynku, w ubiegłym roku doszło do stabilizacji cen.

Na budowach dróg i kolei waloryzowano kontrakty, choć jak ocenił Trojanowski to krok w dobrym kierunku, jednak "nie jest to w stanie podkryć znaczących podwyżek kosztów robót i materiałów". Prezes Strabag przypomniał, że ze względu na brak źródeł finansowania w 2022 i 2023 roku było organizowanych bardzo mało przetargów kolejowych. "liczę na ożywienie w tym sektorze i więcej zamowień w tym roku. Jeśli te przetargi ruszą tu również będziemy mieli wkrótce do czynienia z dużą kumulacją"-stwierdził Trojanowski.

Na koniec pytany o to skąd taki skokowy wzrost cen mieszkań, prezes Strabag wśród głównych powodów wymienił podaż wszystko przez trudności z pozyskaniem gruntu i przygotowanie go pod inwestycję mieszkaniową, a także wzrost kosztów realizacji budowy. Na to nałożył się popyt, wspierany przez rządowe programy taniego kredytu.

Całość rozmowy w poniższym wideo.

