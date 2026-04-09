Administracja Trumpa rozważa przeniesienie wojsk USA z krajów NATO, które nie wsparły działań przeciw Iranowi, takich jak Niemcy, Hiszpania czy Włochy.

Polska, Rumunia, Litwa i Grecja mogą zyskać na tym planie, przyjmując dodatkowe amerykańskie wojska.

Decyzja ta jest podyktowana niezadowoleniem USA z braku zaangażowania niektórych sojuszników w kwestiach bezpieczeństwa.

Kraje wschodniej flanki NATO są postrzegane jako bardziej zaangażowane, co może skutkować wzmocnieniem ich obronności kosztem zachodnich partnerów.

Nowy plan Donalda Trumpa. Co zakłada relokacja wojsk USA?

W Waszyngtonie trwają analizy dotyczące przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Jak donosi prestiżowy dziennik "The Wall Street Journal", administracja Donalda Trumpa bierze pod uwagę scenariusz, który może znacząco przetasować układ sił na kontynencie. Chodzi o plan ograniczenia obecności żołnierzy w tych krajach NATO, które – zdaniem Amerykanów – nie wykazały wystarczającego wsparcia dla ich działań w niedawnym konflikcie z Iranem. Waszyngton jest niezadowolony z postawy niektórych sojuszników i rozważa wyciągnięcie konsekwencji. Według nieoficjalnych informacji, plan zakłada przeniesienie wojsk USA z baz w Europie Zachodniej na wschodnią flankę NATO. To ruch, który miałby być jednocześnie karą dla jednych i nagrodą dla drugich.

Kto straci, a kto zyska na zmianach w NATO?

Na cenzurowanym znalazły się przede wszystkim państwa "starej Europy". Dziennikarze "The Wall Street Journal" wskazują, że niezadowolenie amerykańskiej administracji wzbudziła głównie postawa Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii. To właśnie w tych krajach stacjonuje dziś znaczna część sił USA w Europie. Zgodnie z analizowanym scenariuszem, to właśnie tam mogłoby dojść do redukcji personelu wojskowego, a w skrajnych przypadkach nawet do zamknięcia niektórych baz.

Jednocześnie plan zakłada wzmocnienie tych regionów, które Waszyngton postrzega jako bardziej zaangażowane i lojalne. Na liście potencjalnych beneficjentów zmian znalazły się Polska, Rumunia, Litwa oraz Grecja. Nie jest to przypadek. Wszystkie te kraje należą do sojuszniczej czołówki, jeśli chodzi o wydatki na obronność, i realizują cel przeznaczania na ten cel co najmniej 2% PKB. Co więcej, państwa te w przeszłości szybko zgadzały się na udostępnienie swojej infrastruktury wojskowej siłom amerykańskim, co w Waszyngtonie jest postrzegane jako dowód wiarygodności.

Na razie należy podkreślić, że opisywane przez "The Wall Street Journal" plany są na etapie analiz. Nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje. Jednak sam fakt, że taki scenariusz jest poważnie rozważany, pokazuje kierunek myślenia administracji Donalda Trumpa. Dla Polski to wyraźny sygnał, że dotychczasowe inwestycje w obronność i bliskie relacje z USA mogą przynieść wymierne korzyści w postaci jeszcze silniejszych gwarancji bezpieczeństwa.

Trump rozważa wyjście z NATO?

Jednocześnie z Białego Domu płyną niepokojące sygnały. Administracja urzędującego obecnie prezydenta wprost mówi o wyjściu USA z sojuszu. – Wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO jest czymś, o czym prezydent USA Donald Trump prowadzi dyskusje i będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte - powiedziała w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.