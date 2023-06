Truskawki za darmo prosto z pola! Rolnik zaprosił na samozbiory i przeżył szok [WIDEO]

Los emerytur stażowych przesądzony. Kaczyński obiecał, a ZUS nie ma na to pieniędzy?

Zbiór truskawek u rolnika

W tym roku rolnicy skarżą się na brak rąk do pracy sezonowej. Ale sytuację choć w jakimś stopniu można uratować. Można pójść tropem rolników amerykańskich i organizować samozbiory. Na czym to polega? Po prostu klient sam wchodzi na pole i zrywa sobie owoce. Na koniec waży je i płaci. Można taką możliwość dać cały czas, a można też organizować akcje samozbiorów owoców. Na taką właśnie akcję zdecydował się rolnik z gminy Zbrosławice. W minioną niedzielę pan Manfred zaprosił wszystkich chętnych do samozbioru truskawek. Na pole w Księżym Lesie zjechali się ludzie z całego Śląska, a w ciągu kilku godzin z krzaków zniknęły wszystkie dojrzałe owoce. Powtórka już jutro, w najbliższy czwartek, czyli 15 czerwca 2023 roku. Na pole można przyjechać od godz. 9. Zasady są proste: każdy, kto przychodzi, je tyle owoców, ile ile chce, a za zebrany kilogram płaci 9 zł. Plantacja truskawek, na której organizowana jest akcja samozbiorów truskawek mieści się przy ul. Wiejskiej 53 w miejscowości Księży Las (gm. Zbrosławice).

