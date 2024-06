800 plus tylko dla pracujących i z kryterium dochodowym. Ważny polityk koalicji ujawnia

Wszystkie duże miasta w Polsce mają być włączone w nowy projekt komunikacyjny. Powstanie relatywnie gęsta sieć, ma obsługiwać strumienie pasażerów. Tak w skrócie można podsumować esencję zapowiedzi DonaldaTuska w kwestii CPK. Koncepcja premiera to nie tylko jedno miejsce między Warszawą i Łodzią. Chodzi o sieć obejmującą całą Polskę. Szef rządu skoncentrował się na rozwoju kolei. Ma być szybko i komfortowo. Podróż z Warszawy do większych miast jak Kraków i Poznań powinna być kwestią rzędu 100 minut.

Co zarzucił premier Tusk poprzednikom w kwestii CPK?

Donald Tusk nie szczędził krytyki poprzedniemu rządowi w kwestiach infrastruktury. Zarzucił, że skupiali się przede wszystkim na wizualizacjach, konferencjach prasowych i nierealnych zapowiedziach. CPK powstanie jednak każda złotówka ma być według premiera wydatkowana tak bardzo optymalnie, jak to możliwe.

LOT z większa flotą. W ambitnym planie do 2032 roku 135 samolotów

„Bardzo zależy nam, aby LOT stał się jedną z największych firm lotniczych. Oczywiście gigantów nie przegoni, ale możemy myśleć, że choć LOT nie przegoni Lufthansy, to jednak może być firmą tego rzędu. To oznacza konieczność uzupełnienia floty do ponad 130 samolotów" – powiedział szef rządu.

Donald Tusk zwrócił się do wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Macieja Laska z prośbą o szczegóły „w ambitnym planie”.

„W ambitnym planie do 2032 roku 135 samolotów, z czego ok. 31 samolotów szerokokadłubowych” – powiedział Maciej Lasek.

Premier Tusk ocenił, że te zadania spinają się w logiczną całość. Podkreślił, że ważna jest budowa połączeń między największymi miastami, dzięki czemu „będziemy mieli megalopolis”.

