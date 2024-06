Lasek: Urealniamy projekt CPK

"Wszystkie kluczowe procesy nie zostały zatrzymane, dalej optymalizujemy projekt części lotniskowej, czyli budowy lotniska. Optymalizujemy część kolejową, czyli absolutnie nie można powiedzieć, że rezygnujemy z tego projektu, my go tylko urealniamy" – powiedział dziennikarzom pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Maciej Lasek, który w poniedziałek odwiedził Port Lotniczy Szczecin Goleniów w związku z jego planowaną rozbudową.

Nowa koncepcja CPK na dniach

Lasek stwierdził, że "urealnienie" projektu CPK ma dotyczyć m.in. liczby pasażerów, przebiegu tras i kolejności realizacji poszczególnych tras kolejowych. Przekazał, że nowej koncepcji można się spodziewać "na dniach". "Jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby powiedzieć, jakie są realne harmonogramy i w jakich etapach będziemy mogli oddawać kolejne elementy zarówno w infrastrukturze kolejowej, jak i w infrastrukturze lotniczej" – dodał Lasek.

CPK - nazwa nie jest najważniejsza

Lasek pytany przez dziennikarzy o ewentualną zmianę nazwy powiedział, że "nazwa nie jest to najważniejsza". Podkreślił, że priorytetem jest stworzenie nowej infrastruktury transportowej. - Musimy pamiętać, że element kolejowy tego projektu to jest tak naprawdę 80 proc. całego budżetu – poinformował."Patrzymy na ten projekt zdecydowanie szerzej. Nie tylko z perspektywy dowozu pasażerów koleją do nowego lotniska centralnego w Baranowie, tylko (...) jak stworzyć koncepcję przewozów pasażerskich w Polsce dopasowaną do potrzeb" – podkreślił."

Zapewnił też, że przygotowany projekt jest realny do wykonania, w przeciwieństwie do projektu, który był przedstawiany przez poprzedni rząd. "Nie tylko sami pracownicy CPK uważali, że jest nierealny, jeżeli chodzi choćby o harmonogram, ale również doradcy, którzy doradzali spółce" – dodał.

