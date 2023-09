Tyle kosztują obietnice wyborcze 2023. Skąd politycy wezmą na to pieniądze?

Lewica: 230 miliardów złotych

Lewica zajmuje pierwsze miejsce pod względem kosztowności obietnic, planując wydatki wynoszące aż 230 miliardów złotych. Połowa tej kwoty ma być przeznaczona na radykalne podwyższenie wydatków na służbę publiczną.

Konfederacja: 190 miliardów złotych

Konfederacja plasuje się na drugim miejscu z planowanymi wydatkami wynoszącymi około 190 miliardów złotych. Część tej kwoty ma być przeznaczona na obniżenie podatku VAT i PIT.

Trzecia Droga i PiS: 120 miliardów złotych

Trzecia Droga i Partia Prawo i Sprawiedliwość zajmują trzecie miejsce pod względem kosztowności obietnic, zakładając wydatki na poziomie 120 miliardów złotych. Ich programy obejmują inwestycje lokalne, zbrojenia i inne priorytety.

Koalicja Obywatelska: mniej kosztowne obietnice

Koalicja Obywatelska prezentuje najmniej kosztowne obietnice, wynoszące niecałe 90 miliardów złotych, głównie związane z obniżką podatku PIT.

Skąd na te wszystkie obietnice wziąć pieniądze? Oczywiście najprostszy i oczywisty sposób to podnoszenie podatków. Rząd PiS zakłada w budżecie na przyszły rok znaczący wzrost długu i deficytu finansów publicznych. Warto sobie przypomnieć, że według planów rządu, deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli tzw. general government (GG), ma wynieść w 2024 roku aż 4,5 procent PKB, co przekłada się na około 170 miliardów złotych. Co więcej, dług publiczny ma wzrosnąć do poziomu 54 procent PKB, co oznacza znaczący wzrost o 5 punktów procentowych. W efekcie tego, nasz kraj znajdzie się wśród państw o najwyższych wskaźnikach zadłużenia na Starym Kontynencie. Przed Polską w rankingach sytuują się m.in. Belgia, Słowacja i Bułgaria.

Wyniki sondaży wyborczych

Według sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 opublikowanego 6 września, Prawo i Sprawiedliwość znajduje się na czele z poparciem na poziomie 37 procent. 31 procent ankietowanych deklaruje, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z poparciem na poziomie 9 procent.

Z kolei w opublikowanym tydzień temu sondażu na portalu wpolityce.pl, Zjednoczona Prawica zadeklarowała poparcie na poziomie 39 procent, a Koalicja Obywatelska uzyskała 30 procent. Badanie Social Changes zostało przeprowadzone przed rejestracją komitetów wyborczych 6 września.

