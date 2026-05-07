Ukraina chce danych milionów uchodźców

Ukraiński rząd chce wiedzieć więcej o swoich obywatelach, którzy po wybuchu wojny uciekli do krajów Unii Europejskiej. Kijów domaga się dostępu do danych milionów osób objętych tymczasową ochroną. Powód jest dość zaskakujący. Władze Ukrainy chcą przygotować plan powrotu uchodźców do kraju.

Jak poinformowało ukraińskie ministerstwo polityki społecznej, temat był omawiany podczas spotkania ministra Denisa Uliutina z europejskim komisarzem ds. migracji Magnusem Brunnerem.

Kijów szykuje plan powrotu Ukraińców

Ukraińskie władze podkreślają, że chodzi przede wszystkim o osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji życiowej. Dzięki dostępowi do danych rząd miałby lepiej przygotować tzw. politykę powrotu i odbudowy kraju po wojnie.

"Nasze stanowisko jest jasne: chcemy, aby Ukraińcy wrócili do domu" – przekazał minister Denis Uliutin. Jednocześnie zaznaczył, że powrót miałby być „dobrowolny i świadomy”.

Ukraina chce dostępu do danych z UE

Według danych cytowanych przez agencję Unian, aż 4,3 mln obywateli Ukrainy korzysta obecnie z tymczasowej ochrony w krajach Unii Europejskiej. Najwięcej osób wyjechało do Polski i Niemiec. Łącznie po rosyjskiej inwazji kraj opuściło ponad 6 mln ludzi.

Obecne przepisy unijne gwarantujące ochronę Ukraińcom mają obowiązywać do marca 2027 roku. W Brukseli trwają jednak rozmowy, czy nie przedłużyć ich jeszcze o kolejny rok.

Ukraińcy pod lupą władz?

Kijów coraz głośniej mówi też o tym, że bez powrotu obywateli odbudowa państwa po wojnie może być bardzo trudna.

Chodzi nie tylko o rynek pracy, ale także o utrzymanie tzw. kapitału ludzkiego, czyli ludzi potrzebnych do funkcjonowania kraju po zakończeniu konfliktu.

