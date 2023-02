Ulga dla klasy średniej. Ile podatników otrzyma dodatkowy zwrot podatku?

InPost rozpoczął sprzedaż w internecie. Co kupisz w sklepie Rafała Brzoski?

Rozliczenie z ulgą dla klasy średniej jest bardziej korzystne

Wiceminister pytany był o kwestię tzw. ulgi dla klasy średniej, która ostatecznie została wyeliminowana z obrotu prawnego, ale problem jednak nie zniknął. W odpowiedzi Gojny, przyznał że w przypadku niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może być bardziej korzystne. Z naszych szacunków wynika, że dotyczy to jednego na tysiąc podatników. Aby żaden z nich nie stracił korzyści, to administracja skarbowa obliczy mu tzw. hipotetyczny podatek należny.

"Do obliczenia tego hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie dane ze złożonych przez podatników rozliczeń podatkowych. Resztą obliczeń zajmie się system, który automatycznie obliczy kwotę hipotetycznego podatku należnego. Jeżeli się okaże, że podatek wyliczony z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej jest dla podatnika bardziej korzystny, to urząd skarbowy poinformuje go o tym"-mówi zastępca szefa KAS w wywiadzie udzionym dziennikowi.

Gojny jednocześnie informuje, że zeznanie podatnika zawiera dane będące w posiadaniu administracji skarbowej, w tym dane z informacji od płatników, m.in. zwolnienia z tytułu ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów czy też odliczenie składek członkowskich na związki zawodowe, a także ulgę na dzieci oraz 1,5 proc. podatku na rzecz OPP.

Podatnicy, którzy nadal korzystają z tradycyjnego sposobu rozliczania, też nie mają się czego obawiać. Także w tym przypadku po złożeniu zeznania rocznego zostanie sprawdzone, czy dla podatnika zastosowanie ulgi dla klasy średniej nie daje korzyści. Chcę podkreślić, że cała operacja będzie odbywała się po stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnik nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków.

Jak przypomina "Rzeczpospolita" osoby rozliczające zeznanie w formie elektronicznej mają zagwarantowany zwrot nadpłaty podatku w terminie do 45 dni. Podatnicy, którzy składają swoje PIT-y na papierze, mogą czekać dłużej.

