UOKiK uderza w Orange Polska. Gigantyczna kara

UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 34 mln zł na Orange Polska za jednostronne zmiany w umowach i bezprawne pobieranie opłat za utrzymanie numeru w sieci dla użytkowników telefonów na kartę.

Orange Polska pobierał opłatę w wysokości 5 zł za "utrzymanie numeru w sieci", jeśli klient nie wykazywał aktywności przez 31 dni (np. wykonanie połączenia, SMS-a lub korzystanie z internetu), o czym konsumenci nie byli informowani przy zakupie.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał, że praktyka Orange Polska była sprzeczna z dobrymi obyczajami, a konsumenci nie mogą być zaskakiwani dodatkowymi opłatami i narzucanymi wymogami.

Klienci Orange Polska korzystający z telefonów na kartę, czyli w systemie pre-paid, mieli być pozbawieni prawa do rzetelnej informacji. UOKiK podkreśla, że „proste zasady tzw. pre-paidów – czyli swoboda korzystania z usług i brak ryzyka niespodziewanych rachunków – były fikcją dla klientów spółki”.

Spółka Orange Polska wprowadziła opłatę za usługę „utrzymanie numeru w sieci” i pobierała ją od maja 2022 roku do stycznia 2024 roku. Klienci nie byli o tym informowani w momencie zakupu, ani na opakowaniach starterów, ani na stronie internetowej operatora. Mimo to, firma wymagała aktywnego korzystania z usługi.

W przypadku braku aktywności, Orange Polska pobierał opłatę w wysokości 5 zł, informując klientów SMS-em o treści: „Przez ostatnie 30 dni nie korzystałeś aktywnie ze swojego telefonu. W związku z tym jutro pobierzemy opłatę za utrzymanie numeru w sieci 5 zł”.

UOKiK nie ma wątpliwości: "To sprzeczne z dobrymi obyczajami"

UOKiK podkreśla, że utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z umowy i nie powinno być dodatkowo wyceniane. Tymczasem Orange Polska pobierał opłatę cyklicznie, po 31 dniach od ostatniej aktywności abonenta, czyli wykonania połączenia, wysłania SMS-a lub skorzystania z internetu. Opłaty dotykały także klientów z aktywną usługą przedłużającą ważność konta – „Konto ważne rok” – którzy byli obciążani podwójnym kosztem.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie, ocenił, że praktyka Orange Polska „była sprzeczna z dobrymi obyczajami”. Dodał: „Zmiana warunków umów jest bezprawna bez odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Konsumenci podejmują decyzje zakupowe bazując na konkretnych ofertach, a na każdą zmianę trwającego zobowiązania muszą wyrazić świadomą zgodę. Nie mogą być zaskakiwani dodatkowymi opłatami i narzucanymi przez operatora wymogami”.

Konsekwencje dla Orange Polska. Będzie odwołanie?

Łączna kara nałożona na Orange Polska wynosi 34 mln 30 tys. zł. Decyzje UOKiK nie są prawomocne, a spółka ma prawo odwołać się od nich do sądu. Czy Orange Polska skorzysta z tej możliwości i będzie walczyć o swoje racje? Czas pokaże.