Uwaga seniorzy! Dostaniesz zwrot podatku za 13. emeryturę!

Opodatkowane „Trzynastki” to mniej na rękę

To ekstra świadczenie co do zasady jest wypłacane w wysokości minimalnego świadczenia w danym roku. W 2023 roku najniższa emerytura wzrosła z 1388,44 zł brutto (1218 zł netto) do 1588,44 zł brutto (1445 zł netto). Jednak realnie, na rękę emeryci dostaną mniej w tym roku. Świadczenie będzie pomniejszone nie tylko o składkę zdrowotną w wysokości 9 procent, lecz także o podatek dochodowy wynoszący 12 procent. Zapłacą go od 13. emerytury seniorzy, których łączna wypłata z ZUS przekroczy 2500 zł brutto.

- Trzynasta emerytura jest w wysokości najniższej emerytury. To jest fajny "slogan", z którego władza lubi korzystać. Pamiętajmy, że to jest świadczenie opodatkowane objęte składką. Największym beneficjentem trzynastki jest NFZ, który pobiera od każdej wypłaconej trzynastki 9 proc., co jest elementem funkcjonowania w tym systemie. To jest absolutnie absurdalnie, że składka zdrowotna jest płacona od tego jak ma być płacona "trzynasta" emerytura - skomentował Antoni Kolek prezes Instytutu Emerytalnego w rozmowie z Super Biznesem.

W rezultacie „trzynastka” w 2023 roku wzrośnie co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, podwyżka na rękę będzie jednak znacznie niższa. Po nałożeniu podatków i składek emerytom z 250 zł brutto może zostać nawet jedynie 36,88 zł netto.

Na rękę w takim wypadku seniorzy otrzymają więc 1254,87 zł. W 2022 roku 13. emerytura netto wynosiła 1217,98 zł. Na wypłatę pełnej, nieobjętej PIT „trzynastki” w kwocie 1445,48 zł (uszczuplonej o składkę zdrowotną) liczyć będą mogli tylko seniorzy, których świadczenia podstawowe będą po waloryzacji niższe niż 800 zł. Emeryci ze świadczeniem minimalnym otrzymają na rękę 13. emeryturę w wysokości około 1330 zł netto (około 113 zł więcej na rękę niż w roku 2022).

Jak już informowaliśmy na łamach Super Biznesu, Artur Soboń wiceminister finansów podkreślił, że wyjątkowo trzynastki i czternastki nie zostały opodatkowane tylko w 2022 r.

- Nie, to było rozwiązanie epizodyczne, jednorazowe związane z komplikacją tych zaliczek związanymi ze zmianami podatkowymi. Wydaliśmy rozporządzenie, które polegało na zaniechaniu opodatkowania trzynastej emerytury, ale systemowym rozwiązaniem jest podatek PIT. Trzeba uczciwie powiedzieć, że przy tak wysokiej kwocie wolnej - 30 tys. zł, a było nieco ponad 3 tys. zł - to dla dużej części emerytów do 2500 zł to zero podatku, a powyżej tego podatku jest niewiele - powiedział Soboń w rozmowie z Super Biznesem.

Ile zwrotu otrzymają emeryci?

Jeśli otrzymujemy na rękę przykładowo 1044,68 zł., to należny zwrot podatku wyniesie 28 zł, przy emeryturze rzędu 1501,50 zł, fiskus nam zwróci 89 zł, mając 2193, 83 na rękę dostaniemy 180 zł. Kwota nadpłaty pojawi się w PIT za 2023 r. Skarbówka powinna oddać te pieniądze po zaakceptowaniu rozliczenia podatkowego.

Konkretne kwoty prezentujemy w galerii.

Jak zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, listonosze będą przynosić trzynaste emerytury pomiędzy 31 marca, a 25 kwietnia (a święta wielkanocne wypadają w tym roku 9-10 kwietnia). W przypadku seniorów, którzy otrzymują świadczenia 15, 20 lub 25 dnia miesiąca trzynastka przyjdzie dopiero po Wielkanocy! Świadczenia mają trafić za pośrednictwem poczty do ok. 2 mln Polaków.

