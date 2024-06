i Autor: pexels, zdjęcie ilustracyjne

Uwaga!

Przegląd techniczny auta po nowemu. Zmiana w przepisach od 1 czerwca

Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrzymywania dowodu rejestracyjnego przez diagnostę. Stacja Kontroli Pojazdów będzie teraz zatrzymywać dowód rejestracyjny wirtualnie i w ten sam sposób go zwracać, zamiast robić to fizycznie. W praktyce diagnosta wprowadzi informację o zatrzymaniu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), a dokument zwróci kierowcy. Diagnosta ma trzy rodzaje usterek, z których jedna wymusza zatrzymanie dokumentu. Na co zwracać uwagę?