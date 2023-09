Używasz takiej ładowarki do nowego iPhone'a 15? Grozi Ci niebezpieczeństwo

Business Insider zwraca uwagę, że choć to pierwsza premiera nowego typu ładowarki do iPhone'a od ponad dekady, to użytkownicy mogą spotkać się z trudnościami związanymi z bezpieczeństwem. Niektóre tańsze kable i wtyczki USB-C mogą oferować mniejszą ochronę dla telefonu w porównaniu do oficjalnych kabli Lightning firmy Apple. Stąd też konieczność ostrożności przy korzystaniu z publicznych wtyczek i złączy niewiadomego pochodzenia.

Co zaleca Apple?

Producent apeluje do właścicieli iPhone'ów, aby korzystali wyłącznie z ładowarek Apple lub innych renomowanych marek, które spełniają określone standardy bezpieczeństwa. Zdaniem Jessy Jones, właścicielki firmy iPad Rehab specjalizującej się w naprawie elektroniki, użycie ładowarki, która nie spełnia tych standardów, może narazić iPhone'y na poważne ryzyko. Jones wyjaśnia, że wysokiej jakości ładowarki są wyposażone w mikroskalę elektroniczną, a oficjalne kable Lightning Apple zawierają dwa chipy - jeden potwierdza autentyczność kabla, a drugi działa jako bezpiecznik, izolując ewentualne uszkodzenia od samego telefonu. W przypadku awarii, szkody ograniczałyby się wyłącznie do ładowarki, a nie urządzenia.

Można korzystać z tańszych ładowarek, ale...

Oczywiście, użytkownicy Apple'a mogą wybierać tańsze alternatywy, jednak muszą być przygotowani na wyższe koszty ewentualnych napraw. Eksperci zalecają dokładne zapoznanie się z opisem produktu oraz recenzjami innych użytkowników przed zakupem ładowarki innego producenta niż Apple. Ponadto, kluczowym aspektem jest posiadanie certyfikatu MFi, co stanowi pewność, że produkt spełnia normy bezpieczeństwa i jakości.

Ostrożność w hotelach i samolotach

Business Insider podkreśla, że szczególną ostrożność należy zachować przy ładowaniu urządzenia w hotelach i na pokładach samolotów. Ładowarka niskiej jakości podłączona do gniazdka o zbyt wysokim napięciu może stanowić zagrożenie dla telefonu, co może skończyć się poważnymi uszkodzeniami.

Zważywszy na cenę nowego iPhone'a 15, sięgającą nawet 9500 zł, wybór odpowiedniej ładowarki staje się kluczowym aspektem dbania o bezpieczeństwo i długotrwałość tego drogiego urządzenia.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL Pytanie 1 z 10 Do pobierania krwi używało się: szklanych strzykawek z grubą igłą i gumową rurką noża, widelca i probówki nożyka i cyrulika Dalej