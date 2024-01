VeloBank na sprzedaż. Co to oznacza dla klientów?

Kto przejmie VeloBank?

Główny udziałowiec BFG zapewnia w komunikacie, że proces sprzedaży nie wpływa na działalność VeloBanku ani na obsługę jego klientów.

- BFG oczekuje, iż Wybrani Oferenci będą gwarantować bezpieczne i stabilne zarządzanie Bankiem oraz wykażą zdolność do zapewnienia Bankowi odpowiedniego wsparcia i posiadania odpowiedniego potencjału finansowego i know-how dla ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem - czytamy w ogłoszeniu sprzedaży.

Jak czytamy w komunikacie, wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, również klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking - zapewnia BFG.

BFG do tej pory poinformował jedynie, że otrzymał niewiążące oferty zakupu. Spekulowano, że przejęciem VeloBanku będą zainteresowane dwa duże, działające w Polsce banki komercyjne - PKO BP oraz Credit Agricole. Spekulowano też, że o wzięcie VeloBanku będzie się starać Erste Group (Austria).

Oprócz wyboru potencjalnego kandydata przez BFG potrzebna będzie jeszcze zgoda Komisji nadzoru Finansowego (KNF).

VeloBank po 12. miesiącach działalności osiągnął skonsolidowany zysk netto sięga 446,7 mln zł, co oznacza zysk w III kwartale br. na poziomie 89,2 mln zł, o 14% więcej w ujęciu kw/kw. Poziom zwrotu z kapitału (ROE) osiągnął 43,8% - czytamy w informacji prasowej.

Cytowany w komunikacie Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku twierdzi, że z kwartału na kwartał bank poprawia wyniki finansowe.

-Nasze fundusze własne przekraczają już 1 miliard złotych. Sam zysk netto w trzecim kwartale wyniósł ponad 89 milionów złotych. Pod względem otwarć VeloKont już wyprzedziliśmy zakładany cel. To wszystko sukcesywnie przybliża nas do zrealizowania głównego zadania, czyli pozyskania nowego inwestora. Aktualnie weszliśmy w zaawansowany etap prac rozstrzygających proces inwestorski – ocenia prezes Marciniak.

Liczba otwartych VeloKont na koniec 2023 roku wyniosła blisko 195 tys.

