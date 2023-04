W 2024 roku płaca minimalna wyższa o ponad 1000 zł? Tam kolejna podwyżka jest możliwa

Taka stawka to marzenie dla Polaka

Obserwatorpolski.pl wylicza, że jeszcze w 2015 r. stawka godzinowa wynosiła 8,50 euro, w 2022 było to już 9,82 euro, a w tym roku jest to już 12 euro. Czyli licząc mnożąc razy 4,6 zł. to odpowiednio 39 zł, 45 zł, a obecnie to 55 zł. Ostatnia podwyżka płacy minimalnej miała miejsce w październiku 2022 roku, uznana została za nadzwyczajną. To wobec galopujących cen, (inflacja ok. 8,7 proc.), zdaniem niemieckich pracowników za mało. Z opublikowanego niedawno raportu niemieckich banków wynika, że koszty życia są obecnie tak wysokie, że Niemcy muszą sięgać po oszczędności, aby pokryć bieżące wydatki.

Portal powołuje się na informacje z derwesten.de, który informuje, że jeśli spojrzeć na przepisy UE w sprawie płacy minimalnej to najniższe wynagrodzenie w Niemczech powinno obecnie wynosić 13,16 euro lub nawet 13,53 euro. Unia Europejska zaleca bowiem, aby wynagrodzenie minimalne stanowiło 50 procent średniego wynagrodzenia lub 60 procent mediany wynagrodzenia w danym kraju.

Jak wylicza polskiobserwator.de, dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, który przepracowuje 160 godzin miesięcznie, podwyżka płacy minimalnej dałaby miesięcznie dodatkowe 185,60 euro - 244,80 euro! -czytamy.

Licząc po średnim kursie NBP, jedno euro 4,6 zł to pracownicy dostaliby podwyżki od 851 zł do 1122 zł.

Nowe stawki muszą zostać zatwierdzone w tym roku, gdyż zgodnie z prawem najpóźniej od 1 stycznia 2024 r. muszą wejść w życie. Eksperci ds. rynku pracy z Fundacji Hansa Böcklera podjęli teraz działania i wzywają do „stałego dostosowania płacy minimalnej do odpowiedniego poziomu”. Podwyżka jeszcze w tym roku powinna objąć 6 milionów pracowników.

Dla porównania w Polsce, w tym roku od stycznia obowiązuje nowa wyższa godzinowa płaca minimalna w wysokości 22,80 zł, minus podatek, a od 1 lipca 23,50 zł.

