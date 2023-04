i Autor: Shutterstock; Archiwum prywatne

Drożyzna 2023

Szokująca drożyzna! Platforma pokazuje wzrost cen. Internauci hejtują

Platforma Obywatelska ruszyła z kampanią bilbordową PiS = Drożyzna. Na Twetterze pojawił się post, który porównuje ceny podstawowych produktów z roku 2015 do cen z 2023 roku. Według PO przez 8 lat, jajka zdrożały o 157 proc., olej o 114 proc., a chleb o 120 proc. Lider PO Donald Tusk napisał na twetterze: "Prezes Glapiński oświadczył, że pod koniec roku będzie lepiej. Potwierdzam. To jego pierwsza trafna prognoza. Skończy się PiS, skończy się drożyzna." Internauci jednak wylewają na Tuska kubeł zimnej wody wypominając mu nieudane rządy. Co napisali?