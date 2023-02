W tym sklepie ceny spadają mimo inflacji! Gdzie możesz oszczędzić na zakupach?

Inflacja rośnie - ceny w Dino spadają!

Inflacja rośnie i coraz więcej wydajemy na zakupy spożywcze. Obserwacje klientów potwierdza najnowszy raport "Badania i Raportu Koszyk Zakupowy" autorstwa ASM Sales Force Agency. Z raportu wynika, że w 11 na 14 sieci objętych badaniem ceny w pierwszym miesiącu 2023 roku były wyższe niż w grudniu 2022 (od początku tego roku badanie poszerzono o sieć sklepów Aldi) – pisze money.pl. Spadki cen odnotowano jedynie w sklepach Dino (0,28 proc.), oraz w kanale e-grocery (0,09 proc.). Co ciekawe - największe podwyżki cen były w Biedronce - 6,59 proc.

Dino - 344 nowe sklepy w ciągu roku

Dino to polska sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, założona w 1999 przez Tomasza Biernackiego. Sklepy sieci są zlokalizowane głównie w małych i średnich miastach oraz na obrzeżach dużych miast. Oferują klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych, a każdy z nich posiada stoisko mięsne z obsługą, w którym można kupić mięso, wędliny oraz przetwory mięsne dostarczane głównie z Zakładów Mięsnych Agro-Rydzyna. Sieć posiada ponad 2100 placówek w całej Polsce, w 2022 roku otworzyła 344 nowe sklepy, wobec 343 marketów w 2021 r.

Koszyk Zakupowy. Podwyżki w ciągu roku we wszystkich sklepach

W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 13 analizowanych sieciach. Były to m.in.: Netto (17,87 proc.), Biedronka (17,27 proc.), Intermarche (17,19 proc.) czy POLOmarket (17,02 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano kanale e-grocery, w którym średnia cena koszyka w styczniu 2023 r. była wyższa aż o 50,17 zł niż przed rokiem. To wzrost o 18,90 proc. rok do roku.ie z produktów najtańszych, moglibyśmy zapłacić 211,36 zł (mniej o 2,34 zł niż w grudniu ubiegłego roku), natomiast koszyk produktów najdroższych – 336,32 zł (więcej o 29,78 zł). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w styczniu 2023 r. wyniosła 124,96 zł i jest ona o 32,12 zł wyższa niż w grudniu 2022.

Gdzie kupimy najtaniej?

Na pierwszym miejscu w rankingu najtańszych sieci wciąż utrzymuje się Auchan. W sklepach tej marki średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 233,15 zł. To o 0,87 zł, czyli o 0,37 proc. więcej niż najtańszy koszyk w grudniu 2022, należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 21 zł (Lidl) i 28,43 zł (Kaufland).

