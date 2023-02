Wakacje kredytowe dla… rolników? Jest zapowiedź wicepremiera Kowalczyka

Pieniądze to nie wszystko

Minister Kowalczyk zapowiada działania

"Kolejne działania służące poprawie opłacalności produkcji rolnej dotyczą objęcia rolników podobnymi regulacjami, jakimi są objęte gospodarstwa domowe w zakresie udzielania wakacji kredytowych" - napisał Kowalczyk."W tej sprawie niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej na takie samo potraktowanie gospodarstw rolnych, jak ma to miejsce w odniesieniu do gospodarstw domowych. O taką zgodę do Komisji Europejskiej wystąpimy" - dodał. Kowalczyk nie podał więcej szczegółów.

Z wakacji kredytowych w 2023 r. mogą skorzystać kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny w złotych, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Możliwe jest zawieszenie jednej raty w kwartale. Wakacje kredytowe mają zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych przed 1 lipca 2022 oraz "jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty".

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas konferencji prasowej odniósł się do możliwości wydłużenia wakacji kredytowych. "Decyzje w sprawie wakacji kredytowych nie zostały jeszcze podjęte, ponieważ zależą one od ukształtowania się sytuacji inflacyjnej w Polsce w dalszej części tego roku" - powiedział Morawiecki.

