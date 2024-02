Wakacje kredytowe 2024. Co z projektem ustawy?

W resorcie finansów rozważa się możliwość rozszerzenia grona kredytobiorców kwalifikujących się do zawieszenia spłaty rat. Zważywszy na brak perspektyw na szybkie obniżki stóp procentowych oraz na to, że niektórzy członkowie koalicji uważają obecny projekt za zbyt przychylny wobec sektora bankowego, istnieje przesłanka, że inicjatywa wciąż może być brana pod uwagę.

Wakacje kredytowe nie są jeszcze pewne. Już wiadomo, że ustawa nie wejdzie w życie w pierwszym kwartale, chociaż nadal celem pozostaje umożliwienie kredytobiorcom zawieszenia spłaty czterech rat w tym roku. Wydawało się, że projekt jest na finiszu, jednak niespodziewanie został wyłączony z agendy rządowych obrad tydzień temu. Minister finansów Andrzej Domański, którego resort opracował przepisy, poinformował dzień później w Polskim Radiu, że poproszono go o przedstawienie dodatkowych informacji i scenariuszy. Zapewnił jednak, że rząd nadal dąży do uchwalenia rozwiązań chroniących kredytobiorców w obliczu nadal wysokich stóp procentowych.

Obawy sektora bankowego

Dla bankowców decyzja rządu Donalda Tuska o opóźnieniu przedłużenia wakacji kredytowych stała się bodźcem do obaw, że inicjatywa może zostać odrzucona. Przedstawiciele sektora bankowego zaczęli podsuwać teorię, że nowa koalicja może zrezygnować z tego rozwiązania, argumentując to szybko malejącą inflacją. "Jeśli marcowe wskaźniki inflacji będą na poziomie około 3,5 proc., Ministerstwo Finansów będzie miało pretekst do nieprzedłużania wakacji kredytowych" - przekazała nam osoba bliska sektorowi.

Jednakże według informatorów z Business Insider Polska oczekiwania bankowców mogą być mylne, a szansa na przyjęcie projektu przez resort finansów nadal istnieje. "Wakacje kredytowe zostały już wstępnie omówione na posiedzeniu Rady Ministrów i wrócą do dalszych obrad. Analizujemy nadal szczegóły, w tym próg dochodowy określający kwalifikację do zawieszenia spłaty raty kredytu" - podaje Business Insider powołując się na swojego informatora z rządu. Dodaje również, że rozważane są scenariusze poszerzenia grupy osób uprawnionych do skorzystania z wsparcia w postaci wakacji kredytowych.

Rząd będzie musiał podjąć decyzję, jak znaczne będzie wsparcie dla kredytobiorców. Według niektórych polityków koalicji obecny projekt jest zbyt mało ambitny, a wysokie stopy procentowe mogą pozostać na wysokim poziomie przez dłuższy czas.

Ministerstwo Finansów nie udzieliło odpowiedzi na pytania dotyczące opóźnienia projektu, ani na temat potencjalnych zmian. Nie jest nawet pewne, czy ostatecznie dojdzie do zmian w przygotowanych przepisach.

