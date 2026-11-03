Nadchodząca waloryzacja dodatków do emerytur i rent przyniesie rozczarowanie, z prognozowanym wskaźnikiem znacząco niższym niż w poprzednim roku.

Wielu seniorów otrzyma zaledwie kilka złotych podwyżki, a najmniejszy wzrost to symboliczne 86 groszy, co niemal nie wpłynie na domowy budżet.

Sprawdź, które świadczenia wzrosną najbardziej i kto może liczyć na najwyższą podwyżkę, by uniknąć finansowego zaskoczenia.

Najnowsze wyliczenia „Super Biznesu” nie przynoszą dobrych wiadomości osobom pobierającym dodatki do emerytur i rent. Choć świadczenia wzrosną, w wielu przypadkach podwyżki będą niemal niezauważalne w domowym budżecie. Przy wskaźniku waloryzacji wynoszącym 4,68 proc. część seniorów zyska zaledwie kilka złotych, a najmniejsza analizowana podwyżka wyniesie 86 groszy miesięcznie. To mniej korzystny scenariusz niż tegoroczna waloryzacja, która wyniosła 5,3 proc. Różnica jest szczególnie widoczna przy dodatkach o niskich kwotach. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy mogą otrzymać seniorzy i które świadczenia wzrosną najbardziej.

Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie tylko o 17,16 zł. Tyle samo dostaną inni

Jednym z najważniejszych świadczeń dla seniorów jest dodatek pielęgnacyjny, przysługujący m.in. osobom, które ukończyły 75 lat, oraz uprawnionym osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Obecnie wynosi on 366,68 zł miesięcznie. Z naszych obliczeń wynika, że po waloryzacji na poziomie 4,68 proc. wzrósłby do 383,84 zł, czyli zaledwie o 17,16 zł.

Identyczna podwyżka dotyczyłaby trzech innych świadczeń, których obecna wysokość również wynosi 366,68 zł. Są to dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie oraz świadczenie pieniężne dla żołnierzy objętych odpowiednimi przepisami. Każde z nich zwiększyłoby się do 383,84 zł miesięcznie. Jeszcze mniej zyskaliby uprawnieni do dodatku kompensacyjnego. Obecne 55 zł wzrosłoby do 57,57 zł, co oznacza podwyżkę o zaledwie 2,57 zł miesięcznie.

Najmniejsza podwyżka to 86 groszy. Tyle wyniesie dodatek po waloryzacji

Najbardziej symboliczna zmiana dotyczyłaby świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Jego wysokość zależy od liczby pełnych miesięcy trwania pracy przymusowej lub pobytu w obozie. Przy najniższej kwocie wynoszącej obecnie 18,39 zł podwyżka sięgnęłaby zaledwie 86 groszy. Nowa wysokość świadczenia wyniosłaby 19,25 zł miesięcznie. W przypadku najwyższej analizowanej kwoty tego samego świadczenia wzrost byłby większy. Obecne 348,40 zł zwiększyłoby się do 364,71 zł, czyli o 16,31 zł. Dla osób pobierających te świadczenia waloryzacja oznaczałaby więc dodatkowe pieniądze, jednak w przypadku najniższych kwot trudno mówić o odczuwalnym wsparciu domowego budżetu.

Nawet 65,70 zł więcej. Kto otrzyma najwyższą podwyżkę dodatku?

Największy nominalny wzrost w naszym zestawieniu dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego. Obecnie wynosi on 1403,90 zł, a po zastosowaniu wskaźnika 4,68 proc. zwiększyłby się do 1469,60 zł. Oznacza to 65,70 zł więcej miesięcznie.

Wyraźnie mniejsza byłaby podwyżka dodatku dla sieroty zupełnej. Świadczenie wynoszące obecnie 689,17 zł wzrosłoby do 721,42 zł, czyli o 32,25 zł. To pokazuje, jak duże znaczenie ma wyjściowa wysokość dodatku. Choć wszystkie analizowane świadczenia podlegają temu samemu procentowemu wzrostowi, kwoty dopisywane do comiesięcznych wypłat różnią się nawet o kilkadziesiąt złotych.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące dodatków przedstawiamy w galerii.

Emerytury również wzrosną mniej. Ile pieniędzy trafi do seniorów?

Niższy wskaźnik waloryzacji przełożyłby się także na wysokość podstawowych emerytur i rent. Z przygotowanej przez nas tabeli wynika, że przy świadczeniu wynoszącym 1978 zł brutto podwyżka sięgnęłaby 93 zł, a nowa kwota wyniosłaby 2071 zł. Osoba otrzymująca 2483 zł mogłaby liczyć na 2599 zł, czyli o 116 zł więcej. Przy emeryturze wynoszącej 3000 zł brutto świadczenie zwiększyłoby się do 3140 zł. Z kolei emerytura w wysokości 4035 zł wzrosłaby do 4224 zł, co oznacza podwyżkę o 189 zł. Najwięcej nominalnie zyskaliby seniorzy pobierający wysokie świadczenia. Przykładowo emerytura wynosząca 6208 zł zwiększyłaby się do 6499 zł brutto, czyli o 291 zł miesięcznie.

Nowe dane GUS zmieniają prognozę. Waloryzacja niższa niż w tym roku

Podstawą najnowszej symulacji „Super Biznesu” są dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące inflacji i wynagrodzeń. Według szybkiego szacunku GUS inflacja w październiku 2026 r. wyniosła 3,5 proc. rok do roku. Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu o 5,9 proc. rok do roku.

Na podstawie tych odczytów oszacowaliśmy wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,68 proc. Dla porównania w marcu 2026 r. emerytury, renty i waloryzowane dodatki wzrosły o 5,3 proc. W praktyce oznaczałoby to słabszy procentowy wzrost świadczeń, choć ostateczne kwoty zależą od wysokości konkretnego dodatku lub emerytury.

Kiedy wzrosną dodatki do emerytur? Ostateczny wskaźnik poznamy w 2027 roku

Przedstawione kwoty dotyczą prognozowanej waloryzacji od 1 marca 2027 r. Wskaźnik 4,68 proc. jest szacunkiem redakcji „Super Biznesu” przygotowanym na podstawie dostępnych danych GUS, a nie oficjalnie ustaloną wysokością przyszłorocznych podwyżek.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji oblicza się na podstawie średniorocznej inflacji oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Dlatego miesięczne dane wykorzystane w naszej symulacji nie przesądzają o ostatecznej wysokości podwyżek. Dokładne kwoty dodatków do emerytur i rent będą znane po ustaleniu oficjalnego wskaźnika na początku 2027 r. Do tego czasu przedstawione wyliczenia należy traktować jako prognozę.

Laury Biznesu 2026 - Wojciech Balczun