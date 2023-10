Waloryzacja emerytur. GUS podał najnowsze dane

Waloryzacja emerytur w Polsce. Najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze oficjalne dane dotyczące inflacji w Polsce. I to już pewne, że we wrześniu 2023 inflacja wyniosła 8,2 proc. A to bardzo ważny parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Drugim bardzo ważnym parametrem branym pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent jest wzrost średniej krajowej pensji. Ostatnie dane GUS wskazują na wzrost płac na poziomie 11,9 proc. w zestawieniu rok do roku. W przyszłym tygodniu poznamy kolejne najnowsze dane, ale póki co pod uwagę bierzemy te, jakimi dysponuje GUS. Mając te dane, można pokusić się o wyliczenie najnowszej waloryzacji emerytur i rent na poziomie 10,58 proc. Teoretycznie to spora podwyżka, ale w praktyce oznacza to podwyższenie minimalnej emerytury z 1588 zł raptem o 168 zł, a średniej o blisko 300 zł. Pełne kwoty podwyżek dla emerytów publikujemy w załączonej do tego artykułu galerii zdjęć.

Warto zwrócić uwagę na to, że celem waloryzacji świadczeń dla seniorów jest zmniejszenie skutków inflacji. Chodzi o to, by w portfelach seniorów pozostało jak najwięcej, by mieli pieniądze na zakupy i opłaty. Zatem, by osiągnąć cel waloryzacyjny, wskaźnik waloryzacji musi być wyższy niż inflacja.

