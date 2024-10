Nowa sieć sklepów wkracza do Polski. Zagrozi Pepco i Action?

Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. W październiku trzy z nich wypadają w dni wolne od pracy:

* 1 października - wtorek,

* 5 października - sobota,

* 6 października - niedziela,

* 10 października - czwartek,

* 15 października - wtorek,

* 20 października - niedziela,

* 25 października - piątek.

Emeryci i renciści, którzy mają ustalony termin wypłaty świadczeń przypadający w dniu wolnym od pracy, otrzymają wypłatę w poprzedzającym go dniu roboczym. W październiku wcześniejszych przelewów mogą więc się spodziewać seniorzy, którzy swoje świadczenia dostają 5., 6. i 20. dnia miesiąca. ZUS przeleje pieniądze:

* do uprawnionych do wypłaty 5. i 6. dnia miesiąca (sobota i niedziela) - w piątek 4 października,

* do uprawnionych do wypłaty 20. dnia miesiąca (niedziela) - w piątek 18 października.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Każdy senior ma podany termin wypłaty emerytury w decyzji o jej przyznaniu. Zmiana możliwa jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Do takich należą np. terminy płatności alimentów bądź innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo. Osoba zainteresowana zmianą terminu wypłaty musi do ZUS napisać wniosek w tej sprawie. We wniosku należy podać swoje dane: imię, nazwisko, adres, numer świadczenia lub PESEL oraz dokładnie przedstawić powód zmiany. Wniosek można złożyć osobiście w jednostce ZUS właściwej według miejsca zamieszkania lub przesłać pocztą.

Kto dostanie podwójną emeryturę w październiku?

W październiku jedna grupa seniorów dostanie aż dwie emerytury. Chodzi o osoby otrzymujące swoje świadczenia 1. dnia miesiąca. Emeryci, którzy powinni dostać przelew z ZUS 1 listopada, dostaną pieniądze jeszcze w październiku. Przyczyną tej zmiany jest dzień wolny od pracy przypadający 1 listopada ( Dzień Wszystkich Świętych). Świadczenia, które powinny być wypłacone tego dnia, wpłyną na konta emerytów już 31 października.

