Skrócenie czasu na odprawę bagażu rejestrowanego w Ryanair.

Nowy termin to 60 minut przed odlotem, zamiast dotychczasowych 40.

Zmiana wchodzi w życie od 10 listopada 2026 roku.

Dotyczy to około 20% pasażerów, którzy podróżują z bagażem nadawanym do luku.

Cel to uniknięcie spóźnień pasażerów na lot z powodu kolejek na lotnisku.

Nowe zasady Ryanair

Jeśli planujesz podróż z Ryanairem i chcesz zabrać ze sobą większą walizkę, musisz przygotować się na ważną nowość. Irlandzki przewoźnik skraca czas, jaki pasażerowie mają na oddanie bagażu do luku. Zmiana jest prosta, ale kluczowa dla punktualności.

Od wtorku, 10 listopada 2026 roku, punkty odprawy bagażowej (tzw. bag drop) będą zamykane na 60 minut przed planowanym startem samolotu. Do tej pory pasażerowie mieli na to czas do 40 minut przed odlotem. W praktyce oznacza to, że od 10 listopada 2026 roku wszyscy pasażerowie z bagażem rejestrowanym w Ryanair będą musieli pojawić się na lotnisku wcześniej, by zdążyć z formalnościami. Nowe zasady obowiązują na wszystkich lotniskach obsługiwanych przez linię, wliczając w to polskie porty lotnicze.

Skąd zmiany w bagażu rejestrowanym?

Można by pomyśleć, że to kolejne utrudnienie dla pasażerów, ale linia lotnicza tłumaczy, że jest dokładnie odwrotnie. Chodzi o to, by podróż przebiegała sprawniej i bez nerwów. Oficjalnym powodem zmiany w Ryanair jest chęć ograniczenia liczby pasażerów, którzy spóźniają się na swój lot z powodu kolejek na lotnisku. Dając podróżnym więcej czasu między nadaniem walizki a wejściem na pokład, przewoźnik chce zminimalizować ryzyko, że ktoś utknie przy kontroli bezpieczeństwa lub paszportowej i nie zdąży do bramki.

Potwierdza to Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair, w komentarzu dla Interii Biznes.

Zmiana, którą zapowiedzieliśmy już w kwietniu, ma przede wszystkim ograniczyć sytuacje, w których pasażerowie z powodu kolejek na lotnisku nie docierają do bramki na czas. Wcześniejsze nadanie bagażu zapewni im więcej czasu na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i kontrolę paszportową oraz dotarcie do bramki przed rozpoczęciem boardingu - zaznaczyła.

Kogo dotyczy zmiana i ile kosztuje bagaż rejestrowany w Ryanair?

Nowe zasady nie oznaczają rewolucji dla wszystkich. Jak podkreśla sama linia lotnicza, zmiana dotyczy wyłącznie osób, które decydują się na podróż z walizką nadawaną do luku. Według danych przewoźnika, nowe zmiany w Ryanair wpłyną na około 20 proc. wszystkich pasażerów. Pozostałe 80 proc. osób, które podróżują tylko z bagażem podręcznym i odprawiają się przez internet, nie odczuje żadnej różnicy. Dla nich wszystko zostaje po staremu.

Jeśli jednak należysz do grupy, która potrzebuje większego bagażu, warto pamiętać o kosztach. Ceny za bagaż rejestrowany w Ryanair zależą od wagi oraz momentu zakupu usługi. Najtaniej jest zawsze podczas rezerwacji biletu online. Nadanie walizki na lotnisku jest znacznie droższe:

Bagaż do 10 kg: koszt na lotnisku to 35,99 funtów (około 190 zł).

koszt na lotnisku to 35,99 funtów (około 190 zł). Bagaż do 20 kg: koszt na lotnisku to 59,99 funtów (około 316 zł).

Warto też pamiętać, że to nie jedyna istotna zmiana, jaką Ryanair wprowadził w ostatnim czasie. W 2025 roku przewoźnik skrócił czas na bezpłatną odprawę online. Teraz trzeba jej dokonać najpóźniej na 2 godziny przed odlotem. Kto się zagapi i będzie chciał to zrobić na lotnisku, musi liczyć się z opłatą sięgającą nawet 55 funtów (około 290 zł).

Źródło: Interia Biznes.

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