Bieg na Varso Tower 2024

Wbiegnij na Varso Tower to jedne z największych takich zawodów w Polsce, których meta na wysokości 230 metrów znajduje się aż dwukrotnie wyżej niż taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Bieganie po schodach wieżowców cieszy się coraz większą popularnością, czego dowodem jest rekordowe tempo w jakim wyprzedały się wszystkie pakiety startowe trzeciej edycji wydarzenia. Pierwsi uczestnicy pobiegną o godz. 10:00, a rywalizacja elity sportowej odbędzie się o godz. 13:45. Zakończenie i dekorację zwycięzców zaplanowano o godz. 14:30.

O wygraną w warszawskich zawodach ponownie będzie rywalizować obecny mistrz świata Wai Ching Soh z Malezji oraz zwycięzca zeszłorocznej edycji Ryoji Watanabe z Japonii. Obaj spróbują pobić dotychczasowy rekord trasy. W klasyfikacji kobiet o tytuł najlepszej zawodniczki rywalizować będą m.in. Iwona Wicha oraz Kamila Chomanicova ze Słowacji. Poza sportowcami z kilkunastu krajów, udział w biegu zadeklarowało też kilkadziesiąt osób, które na co dzień pracują w biurach firm mieszczących się w wieżowcu.

Każdy biegacz otrzyma medal oraz pamiątkową koszulkę i wodę na mecie. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników będą zapierające dech w piersi widoki z 53. piętra wieżowca, gdzie znajduje się meta biegu. To jedna z nielicznych okazji do podziwiania panoramy Warszawy przed otwarciem tarasów widokowych Varso Tower w połowie przyszłego roku. Na najlepszych zawodników czekają nagrody finansowe i rzeczowe oraz punkty do światowego rankingu Towerrunning World Association.

Wydarzenie ma również wymiar charytatywny, a właściciel i zarządca budynku wspiera osoby poszkodowane na skutek wojny w Ukrainie. Dotychczas Fundacja HB Reavis wpłaciła na ten szczytny cel łącznie 80 tys. złotych na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. W tym roku organizatorzy zawodów przekażą na rzecz działań pomocowych darowiznę w wysokości 50 tys. złotych.

Sponsorem strategicznym organizowanego przez HB Reavis wydarzenia jest Bank Pekao S.A. W gronie sponsorów są też kancelaria CMS oraz PZU Zdrowie, a partnerami wydarzenia są Magnicity Warsaw, NYX Hotel Warsaw, CIC Warsaw i kluby fitness Zdrofit.

Paweł Mateńczuk NAVAL - Pieniądze to nie wszystko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.