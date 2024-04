Wcześniejsza emerytura dla wybrańców! ZUS daje pieniądze od 55. roku życia

CPK to przyszłość Polski? Dlaczego rząd Tuska zwleka z budową?

Wcześniejsza emerytura. Dokumenty, które musisz mieć

Przypomnijmy. Co do zasady, aby móc starać się o wcześniejszą emeryturę należy przepracować w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 15 lat w przypadku kobiet, które mogą skorzystać ze świadczenia w wieku 55 lat i dla mężczyzn do osiągnięcia przez nich 60 lat. Tak jest w przypadku np. kolejarza czy dziennikarza. Ale są też wyjątki.

Przykładowo: tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader: 40 lat (kobieta) i 45 lat (mężczyzna), żongler, komik cyrkowy, aktor teatru lalek: 50 lat (kobieta) i 55 lat (mężczyzna), muzyk grający na instrumentach dętych, treser zwierząt drapieżnych: 45 lat (kobieta) i 50 lat (mężczyzna).

Potwierdzenie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stanowi odpowiedni wpis na naszym świadectwie pracy. Wpisu dokonuje pracodawca.

Jak podaje ZUS na swojej stronie osoba, która chce skorzystać z wcześniejszej emerytury musi wypełnić i złożyć do ZUS wniosek o emeryturę (EMP) wraz z informacją o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Formularze są dostępne w placówkach jak i on-line.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, które potwierdzą:

okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

okresy składkowe i nieskładkowe (wykazane przez nas w informacji o okresach składkowych i nieskładkowych), np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy np. przebywania na urlopie wychowawczym,

wynagrodzenie, jakie otrzymywaliśmy w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. - czytamy na stronie ZUS.

Do przejścia na wcześniejszą emerytury kluczowe jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracu inaczej ZUS nie zaliczy nam go do stażu pracy, a wtedy może nam zabraknąć odpowiedniego stażu.

