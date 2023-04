Wicepremier Sasin w dziwnym stroju – biały kask i pomarańczowa kamizelka. W tle gigantyczna dziura…

Nowe 300 plus ze zmianami. Dodatek trafi do innej grupy niż pierwotnie zakładano

Produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda w 2022 r. wyniosła 90,8 tys. ton (55 proc. udziałów KGHM). Z kolei przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 1 617 mln USD (dla 100 proc. udziału), czyli 3 974 mln zł odpowiednio do udziału własnościowego KGHM Polska Miedź S.A. – KGHM to globalny lider wśród producentów miedzi i srebra na świecie. Sierra Gorda to najlepszy przykład tego, że polskie firmy doskonale radzą sobie na globalnych rynkach. KGHM produkuje coś, na czym oparta jest w transformacja energetyczna Europy i świata. Miedź to surowiec strategiczny. Dlatego tak ważny jest ten zagraniczny sukces KGHM, jednego z filarów polskiej gospodarki – mówił Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Od stycznia tego roku kopalnia Sierra Gorda działa wyłącznie na bazie energii elektrycznej pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii. Ta zmiana oznacza zatrzymanie emisji miliona ton CO2 do atmosfery rocznie. W procesie wydobywczym kopalnia stosuje szereg innowacyjnych rozwiązań jak wysokociśnieniowe kruszarki walcowe, które działaniem rozdrabniającym minimalizują wydatki na energię. Do tego jako pierwsza firma górnicza w Ameryce Łacińskiej używa autonomicznego robota, który zlicza stan w magazynie sprzętów. Dane są dostępne natychmiast w zintegrowanym systemie.

– Sierra Gorda jest jedyną kopalnią miedzi w Chile, która przekroczyła swoje założenia projektowe dotyczące przerobów. Zwróciło to uwagę naszej konkurencji oraz rządu chilijskiego. Jesteśmy firmą, która wie, jak eksploatować złoża o niskiej zawartości miedzi i uczynić je zyskownymi. Złoża o wysokiej zawartości są bardzo rzadkie i większość firm górniczych musi się przestawić na wydobycie przy niskiej zawartości. My już umiemy to robić i wyprzedzamy konkurencję – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Sierra Gorda SCM jest jedyną kopalnią w Chile, która przekroczyła swoje parametry projektowe. Zakład wzbogacania rudy miedzi został zaprojektowany do procesowania dziennie 110.000 ton rudy, a w 2021 r. średnia dziennego procesowania wyniosła 130.000 ton, czyli 18 proc. więcej niż przewidywał projekt instalacji. Chilijska kopalnia KGHM jest również pionierem górnictwa o niskiej zawartości miedzi w rudzie. Dla zobrazowania procesu podajemy przykład: aby załadować jedną ciężarówkę z rudą, trzeba wydobyć cztery ciężarówki z materiałem płonnym (odpad).

Warto podkreślić, że Sierra Gorda wykorzystuje w procesie produkcji wyłącznie wodę morską. Woda jest kluczowa w procesie wydobywczym, ponieważ bez jej użycia konieczne byłoby wykorzystanie zasobów kontynentalnych, których brakuje na pustyni Atacama, uznawanej za najsuchszą na świecie. Dlatego kopalnia wykorzystuje słoną wodę. Tylko 10 proc. wody morskiej jest odsalana i wykorzystywana w procesie wytwórczym molibdenu i w funkcjonowaniu obozu pracowniczego na pustyni. Reszta nie jest odsalana i jest zasadniczo wykorzystywana do przetwarzania miedzi.

Załoga Sierra Gorda może się też pochwalić trzykrotnym rekordem świata na koparce. Używając koparki elektrycznej P&H 4100 XPC AC, udało im się załadować 230 400 ton w ciągu 24 godzin. Osiągnięcie niespotykane dotąd w światowym górnictwie zostało zrealizowane w 2020 roku. Rekord ten później został pobity dwukrotnie również przez Sierra Gorda. Kopalnia Sierra Gorda konsekwentnie poprawia bezpieczeństwo operacji, dążąc do osiągnięcia celu zero harm. W 2022 roku wskaźnik TRIR wyniósł 0,17. Podobnie jak KGHM w Polsce, kopalnia Sierra Gorda wspiera pracowników i mieszkańców regionu. Strażacy ze społeczności Antofagasta, Sierra Gorda i Calama mogą liczyć na sprzęt, darowizny i szkolenia. Od początku istnienia firma zrealizowała liczne projekty dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa czy sportu dla lokalnych społeczności.

Innym ważnym projektem społecznym jest zainicjowany przez Sierra Gorda program szkoleniowy Community Trainee, w ramach którego mieszkańcy miejscowości Sierra Gorda bez doświadczenia, zdobywają przygotowanie do pracy w górnictwie i w wielu przypadkach zatrudnienie w lokalnej kopalni. W 2023 r. zaczęła się jego czwarta edycja.

