Więcej pieniędzy dla terytorialsów! MON podnosi stawki – tyle zapłacą za dzień ćwiczeń

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-03-20 17:06

Szykują się podwyżki dla żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nowe przepisy, które mają zwiększyć wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach. Szeregowi terytorialni mają dostać 182 zł za dzień szkolenia. To niewielka, ale jednak odczuwalna podwyżka.

Dwóch żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w mundurach polowych i odblaskowych kamizelkach maszeruje po torach kolejowych, na tle zachmurzonego nieba. Dyskutują o podwyżkach wynagrodzeń, o czym więcej można przeczytać na Super Biznes.

Autor: Wojska Obrony Terytorialnej

182 zł za dzień ćwiczeń

Resort obrony pracuje nad rozporządzeniem, które zakłada wzrost stawek dla żołnierzy niezawodowych. Chodzi nie tylko o terytorialsów, ale także o żołnierzy Aktywnej Rezerwy i Pasywnej Rezerwy.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, szeregowy powołany na ćwiczenia będzie dostawał 182 zł dziennie. To o 5 zł więcej niż obecnie, czyli wzrost o około 3 proc. Taką samą podwyżkę mają otrzymać również starsi szeregowi.

Zmiana nie jest przypadkowa. MON tłumaczy, że wynika ona z tegorocznego wzrostu uposażeń żołnierzy zawodowych.

Podwyżki, ale nie dla wszystkich

Chociaż uposażenia mają wzrosnąć dla wielu żołnierzy, nie wszyscy skorzystają z nowych przepisów. Resort obrony zapowiedział, że stawki dla najwyższej kadry wojskowej pozostaną bez zmian.

Chodzi tutaj przede wszystkim o generałów. W projekcie wyraźnie wskazano, że w ich przypadku nie ma potrzeby podnoszenia wynagrodzeń. 

Dodatkowe pieniądze za gotowość

To jednak nie wszystko jeśli chodzi o kwestie finansowe. Żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej mogą liczyć także na inne świadczenia. Za samą gotowość bojową otrzymują 630 zł miesięcznie.

Dla wielu terytorialsów to ważny dodatek, zwłaszcza że służba w WOT jest łączona z normalną pracą zawodową.

Nawet 3500 zł na start

Od 1 października 2025 r. wprowadzono również nowe świadczenie dla osób rozpoczynających służbę. Każdy, kto przejdzie 16-dniowe szkolenie podstawowe, może otrzymać 3500 zł jednorazowej wypłaty.

To element zmian wprowadzonych w Ustawa o obronie Ojczyzny, które mają zachęcić Polaków do wstępowania do terytorialnej służby wojskowej.

MON chce przyciągnąć nowych ochotników

Rząd liczy, że wyższe stawki i dodatkowe świadczenia pomogą przyciągnąć kolejnych ochotników do armii. W ostatnich latach Wojska Obrony Terytorialnej stały się jednym z filarów systemu bezpieczeństwa kraju – zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i podczas klęsk żywiołowych.

Eksperci ds. bezpieczeństwa nie mają wątpliwości co do zmian uposażenia dla żołnierzy. Ich zdaniem podwyżka o kilka złotych dziennie może nie wygląda spektakularnie, ale w skali roku oznacza realnie większe pieniądze dla tysięcy terytorialsów. A dla MON to kolejny krok, by utrzymać zainteresowanie służbą w rezerwie.

PTNW Wasyl Bodnar
Super Biznes SE Google News
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOT
PODWYŻKI PŁAC
ŻOŁNIERZE