KAS przeprowadziła ogólnopolską akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi w czterech województwach, zatrzymując 30 osób.

W ramach akcji zabezpieczono 154 nielegalne automaty do gier oraz ponad 820 tys. zł w gotówce.

Zablokowano również ponad 800 tys. zł na kontach bankowych firm zaangażowanych w przestępczy proceder.

To jedna z największych tego typu operacji, w której wzięło udział 563 funkcjonariuszy z 14 Urzędów Celno-Skarbowych.

Ogólnopolska akcja KAS na terenie czterech województw

Potężne uderzenie w nielegalny hazard! To była precyzyjnie zaplanowana i szeroko zakrojona operacja. 24 marca 2026 roku funkcjonariusze z aż 14 urzędów celno-skarbowych weszli jednocześnie do 80 lokali na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Działania były częścią śledztwa prowadzonego przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

Łącznie zaangażowano w nią 563 funkcjonariuszy i pracowników KAS, wspieranych przez specjalistów z Wydziału Działań Taktyczno-Operacyjnych z Ministerstwa Finansów. Celem było rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, która czerpała zyski z nielegalnych salonów gier.

Miliony złotych zabezpieczone. 30 osób zatrzymanych

W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli 154 nielegalne automaty do gier, które stanowiły bezpośrednie narzędzie przestępstwa. To jednak nie wszystko. W lokalach znaleziono i zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 820 tys. zł.

We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej udało się zablokować na kontach bankowych firm powiązanych z grupą przestępczą kwotę przekraczającą 800 tys. zł. Łącznie zabezpieczono 154 nielegalne automaty do gier oraz zablokowano środki finansowe o wartości ponad 1,6 miliona złotych.

Podczas akcji zatrzymano 30 osób, które są podejrzane o organizowanie i prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej. To one miały stać za całym procederem i czerpać z niego korzyści. Skala zarzutów jest poważna, o czym świadczą środki zapobiegawcze zastosowane przez prokuraturę.

Wobec czterech z zatrzymanych osób skierowano do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W stosunku do pozostałych 26 osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Zatrzymano 30 osób podejrzanych o organizowanie i prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej, a wobec czterech z nich prokuratura złożyła wnioski o tymczasowy areszt. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie.

