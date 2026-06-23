Aż 81% młodych Brytyjczyków (18-28 lat), którzy prawdopodobnie zagłosowaliby, popiera powrót do UE, a 50% z pokolenia Z uważa brexit za porażkę.

Wielka Brytania doświadcza zmiany pokoleniowej, gdzie 6 mln młodych wyborców (antybrexitowych) zastąpiło 6 mln starszych wyborców (probrexitowych), zmieniając układ sił.

Brexit skutecznie zahamował tendencje do "exitów" w innych krajach UE, znacząco obniżając poparcie dla opuszczenia Unii m.in. we Francji, Holandii i Niemczech.

Wyjątkiem jest Polska, gdzie poparcie dla wyjścia z UE wzrosło z ok. 10% do ponad 20-25%, mimo utrzymującej się przewagi zwolenników pozostania.

Młodzi Brytyjczycy chcą powrotu do Unii Europejskiej

Dokładnie dziesięć lat po referendum, które wstrząsnęło Europą, nastroje na Wyspach wyglądają zupełnie inaczej. Zwłaszcza wśród najmłodszych wyborców. Z badania think tanku More in Common, o którym pisze dziennik „Guardian”, wynika, że aż trzech na pięciu Brytyjczyków w wieku 18-28 lat zagłosowałoby za ponownym wejściem do Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest zaledwie 9 proc. z nich. Dla tego pokolenia, jak zauważa dyrektor wykonawczy More In Common, Luke Tryl, Brexit był pierwszym tak ważnym wydarzeniem politycznym, którego byli świadomi, ale w którym nie mogli wziąć udziału. Połowa młodych Brytyjczyków uważa dziś Brexit za porażkę, a tylko 16 proc. za sukces. Co więcej, gdyby wziąć pod uwagę tylko te osoby, które najprawdopodobniej poszłyby do urn, wynik byłby miażdżący – 81 proc. za powrotem do UE.

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Wymiana pokoleń, która zmienia nastroje w Wielkiej Brytanii

Skąd tak duża zmiana? Kluczem jest demografia. Od referendum w 2016 roku zmarło ponad 6 milionów Brytyjczyków, z których większość – zwłaszcza osoby po 65. roku życia – głosowała za opuszczeniem Unii. Jednocześnie prawa wyborcze zyskało około 6 milionów młodych ludzi, którzy w tamtym czasie byli jeszcze za młodzi, by głosować. Analitycy są zgodni, że ta naturalna wymiana pokoleniowa sprawiła, że większość probrexitowa po prostu zniknęła. W efekcie na Wyspach powstała nowa, wielomilionowa większość, która jest przeciwna Brexitowi i jego skutkom. To pokazuje, jak bardzo w ciągu dekady zmienił się brytyjski elektorat. Nie dziwi więc, że według sondażu aż 62 proc. młodych Brytyjczyków uważa, że referendum w sprawie ponownego przystąpienia do UE powinno odbyć się w ciągu najbliższych pięciu lat.

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Brexit jako skuteczna przestroga dla reszty Europy

Doświadczenia Wielkiej Brytanii okazały się zimnym prysznicem dla eurosceptyków w innych krajach członkowskich. Unijni politycy, na czele z głównym negocjatorem Michelem Barnierem, nie ukrywali, że warunki wyjścia muszą być dla Londynu bolesne, by odstraszyć naśladowców.

Polska jawi się jako absolutny wyjątek. Podczas gdy w całej Europie sentyment antyunijny słabnie, u nas dzieje się coś odwrotnego. Choć zwolennicy pozostania w UE wciąż mają zdecydowaną przewagę, Polska jest jedynym krajem, w którym rośnie poparcie dla Polexitu. Jeszcze kilka lat temu odsetek zwolenników wyjścia z Unii oscylował wokół 10 proc. Dziś, jak pokazują ostatnie badania, wskaźnik ten regularnie przekracza 20 proc., a w niektórych sondażach sięga nawet 25 proc.