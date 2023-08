Wielka inwestycja Orlenu. Magazyn gazu Wierzchowice jest powiększany

O co chodzi z nowymi nakrętkami do napojów? Polacy narzekają, że są niewygodne

PMG Wierzchowice to największy polski podziemny magazyn gazu, znajduje się w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Wiertnia krocząca firmy Bentec, pozwalająca wiercić nawet na głębokość 7 km stanęła już na specjalnie przygotowanym placu wyłożonym betonowymi płytami. W Polsce są tylko dwa tego typu urządzenia, drugie podobnej klasy, ale innego producenta, pracuje obecnie na Podhalu, wykonując odwiert na potrzeby geotermii.

Jak powiedział główny specjalista ds. urządzeń wiertniczych w Grupie Orlen Zbigniew Sowa cytowany przez PAP, zdecydowano się na użycie wiertni kroczącej, ponieważ poszczególne odwierty będą od siebie oddalone jedynie o 18 metrów. Aby przesunąć konwencjonalną wiertnię, należy ją rozebrać i zmontować z powrotem, co zajmuje nawet około miesiąca. Tymczasem wiertnia krocząca, dzięki hydraulicznym podnośnikom i przesuwnikom może sama przenieść się na nową lokalizację praktycznie w jeden dzień. Na razie w Wierzchowicach trwa pierwszy etap wiercenia pierwszego otworu, wiercenia wszystkich potrwają około roku.

Jak wyjaśnił PAP dyrektor działu geologii i eksploatacji PGNiG Krzysztof Potera, złoże do którego mają sięgnąć odwierty, leży na poziomie ok. 1500 m. Same odwierty będą dłuższe, ponieważ w odpowiednim momencie przejdą z pionowych w poziome, aby prowadzić przez jak najdłuższe odcinki złoża.

Większa pojemność krajowych magazynów gazu

Jak podkreślał prezes Orlenu Daniel Obajtek, dzięki rozbudowie magazynu, łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie o 25 proc. i przekroczy 4 mld m sześc. Inwestycja ma być gotowa na przełomie 2025 i 2026 r., zgodnie z planem pierwsze zatłaczanie gazu powinno się zacząć na początku 2026 r.

Grupa Orlen jest obecnie właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć z nich: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe, dwa kolejne, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe, gromadzą gaz w kawernach, wypłukanych w złożach soli.

