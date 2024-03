i Autor: Shutterstock(2), PAP

Wynagrodzenia

Wielka zmiana pensji minimalnej w Polsce. Tego wymaga Bruksela

Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej do dnia 15 listopada 2024 r. Jak zapewnia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w resorcie trwają pracę nad implementacją unijnego prawa. Co ma się zmienić?