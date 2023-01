Wielki exodus pracowników? Złożą wypowiedzenie jeśli będą musieli wrócić do biura

Chaos z emeryturami seniorów w 2023! Co miesiąc dostaną inną kwotę! Dlaczego?

2 dni w biurze, 3 dni zdalnie. Tak chcą pracować Polacy

Preferowanym przez pracowników modelem pracy jest podział na dwa dni w biurze oraz trzy zdalnie. Tak chce pracować niemal jedna czwarta (24 proc.) pytanych - wynika z badania "Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników" przeprowadzonego przez Deloitte.

Istotny jest również fakt, że Polacy cenią sobie zdalny tryb pracy tak bardzo, że niemal połowa z nich jest w stanie zrezygnować z pracy niż przyjeżdżać do pracy częściej.

"Blisko połowa respondentów, aż 46 proc., deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany firmy. Jednocześnie ponad 30 proc. odpowiadających byłoby w stanie zrezygnować z części wynagrodzenia, aby uzyskać lub zachować możliwość pracy zdalnej w zadowalającym wymiarze dni" - informuje Zbigniew Łobocki, senior manager, Human Capital, Deloitte, cytowany przez pulshr.pl.

Kobiety bardziej cenią tryb zdalny lub hybrydowy

Bardzo zbliżone wnioski można wyciągnąć z badania przeprowadzonego przez Michael Page. Większość respondentów stwierdziła, że nie wyobraża sobie już powrotu do pracy w biurze w pełnym wymiarze. "59 proc. najchętniej pracowałaby już tylko w trybie zdalnym lub hybrydowym, przy czym ważniejsze jest to dla kobiet (63 proc.) niż dla mężczyzn (53 proc.)" - przytacza serwis pulshr.pl.

"To ważny sygnał dla pracodawców, bo bardziej elastyczne podejście do liczby godzin spędzanych poza domem jest jednym z czynników, które mogłyby się przyczynić również do większej reprezentacji kobiet na rynku pracy" - wyjaśnia Magdalena Wołowiec, senior marketing executive w firmie rekrutacyjnej Michael Page w rozmowie z portalem pulshr.pl.

