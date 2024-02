Rusza rozliczenie PIT

PIT 2024. Te ulgi podatkowe możesz wykorzystać w swoim rozliczeniu PIT za 2023 rok!

PIT 2024. Już pojutrze (15.02) rusza coroczne rozliczenie z fiskusem. Najwygodniejsze jest rozliczenie się przez strone podatki gov. Wystarczy zaakceptować e-PIT. Wtedy też dostaniemy najszybciej ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Oczywiście możemy to nadal zrobić osobiście w urzędzie lub przesyłając pocztą tradycyjną. W ubiegłym roku do podatników trafiło rekordowe 27 mld zł - to olbrzymi skok bo jeszcze w 2019 r, było to 9,9 mld zł.