WizzAir anulował 80 tys. tanich biletów przez "błąd cenowy". Czy można dostać odszkodowanie?

18 maja doszło do błędu w systemie sprzedaży liniami WizzAir, przez co linia anulowała wiele biletów kupionych w tym dniu! Wiele osób sądziło, że bilety za 70 zł w obie strony są niebywałą okazją, a okazało się, że był to jedynie błąd techniczny. Czy klienci mogą ubiegać się odszkodowania? Sprawa dotyczy ok. 80 tys. biletów.